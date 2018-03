ALKÜ’lü öğrencilerin başarısı gururlandırdı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi ikinci sınıf öğrencilerinden Emre Keçeci ile Mehmet Bir, İstanbul’dan büyük bir başarı ile döndüler. ALKÜ’lü öğrenciler, Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen “Bi’ Fikir Bi’ Şirket” isimli Teknoloji Tabanlı Girişimcilik Yarışmasından İstanbul’daki köklü birçok üniversiteyi geride bırakarak 3’üncülük ile döndüler.

İnternet üzerinden takımlı oynanan oyunları (e-spor) bir araya getirmeyi amaçlayan çok platformlu uygulama projeleriyle yarışmaya katılan ve üçüncülük ile dönen öğrencileri, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Hocaları ile birlikte makamında kabul eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı öğrencilerini ele ettikleri başarılarından dolayı tebrik etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş’in de hazır bulunduğu ziyarette öğrenciler katıldıkları yarışma hakkında Rektör Pınarbaşı’na bilgiler verdi. Öğrenciler Rektör Pınarbaşı’na, “Cyberrie” adını verdikleri e- spor oyuncularını bir araya getiren ve istatistiklerine göre oyuncuların takım arkadaşı bulmalarını sağlayan platform ile ön elemeleri geçerek yarı finale kalan 20 projeden biri olmaya hak kazandıklarını dile getirdiler. Ardından Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde (KWORKS) üç hafta sonu süren şirket kurulum süreçleri ve sunum teknikleri gibi birçok konuda uzmanlardan eğitim aldıklarını ifade eden öğrenciler finalde birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak üçüncülüğü elde ettiklerini söylediler.

İstanbul dışında bulunan üniversitelerden sadece Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin finale çıktığını dile getiren Emre Keçeci ile Mehmet Bir, teknoloji tabanlı girişimcilik yarışmasında kendi fikirleri ile yola çıktıkları projelerini hocalarının da yardımlarıyla üzerinde çalışarak daha çok geliştireceklerini ifade ettiler. Öğrenciler, platformlarının hem akıllı telefonlardan hem de bilgisayardan kullanılacağını dile getirdiler.

E-sporun dünya için gelecek vaat eden bir platform olduğunu ve elektronik sporlarda takım arkadaşı bulmanın zor olduğunu belirten ALKÜ’lü gençler, elde ettikleri başarı ile KWORKS Ön Hızlandırma Programı ile Microsoft BizSpark’a katılım hakkı, Keiretsu Melek Yatırım Ağında mentorluk, 5 bin TL kurulum desteği kazandıklarını sözlerine eklediler.

“SİZLER İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ”

Farklı sektörlerden gelen yatırımcılardan oluşan jüri karşısında sunumlarını gerçekleştiren öğrencilerin, ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyelerinin mentorluğunda ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığının (SKS) desteği ile büyük bir başarı elde ederek 3’üncülüğe hak kazanmalarının kendisini çok gururlandırdığını dile getiren Rektör Pınarbaşı, “Bilişim alanında şu an önemli işler başarmış insanlar da yolculuklarına sizler gibi bir fikirle çıktılar. Neden sizler de birer Mark Zuckerberg, Steve Jobs olmayasınız! Sizlerin de bilişim alanında hizmet eden başarılı insanlar gibi önemli ve güzel yerlere geleceğinize canı gönülden inanıyorum. Üniversitemiz ve hocalarımız sizlerin başarıları için her türlü desteğe hazırlardır” dedi.