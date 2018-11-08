ALKÜ’lü öğrenciler Kudüs’ü uzmanından dinledi

PROFESYONEL olarak turist rehberliği yapan aynı zamanda dinler tarihi alanındaki araştırmalarıyla meslektaşları arasında ön plana çıkan Ömer Kaptan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonu’nda öğrenciler ile “Bir Şehrin Hikâyesi: Kudüs” konulu söyleşide buluştu. Söyleşiye ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir, ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Gölge, daire başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Söyleşiden önce ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nun açılışını da gerçekleştiren Rektör Pınarbaşı, açılışını yaptığı konferans salonunda böylesi nice güzel etkinliklerde buluşmak temennisinde bulundu.

3 DİNİN KUTSAL ŞEHRİ: KUDÜS

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan söyleşide Ömer Kaptan salonda bulunanları âdeta Kudüs’e götürerek eşsiz kentin kadim ve tarihi hikâyesini anlattı. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için Kudüs’ün çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Kaptan; “Kudüs, Yahudiler için önem açısından yeryüzünün birinci şehridir. Hristiyanlık için de kutsallık, dini önem açısından yine yeryüzünün birinci şehridir. Müslümanlar için ise yeryüzünde önemli üç mescitten, üç şehirden biridir Kudüs. Kubbet-üs Sahra alanın olduğu Mescid-i Aksa; Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî ile birlikte Müslümanlar açısından üçüncü öneme haizdir” dedi.

Slayt eşliğinde fotoğraflar ile Kudüs’ü salonda bulunanlara anlatan Kaptan konuşmasının devamında Mescid-i Aksa’yı anlattı. Kaptan; “Değeri dostlar Mescid-i Aksa denince nereyi anlamalıyız bu önemli bir sorudur öncelikle. Mescid-i Aksa’nın öncelikle bir bina olmadığını söylemeliyim. Mescid-i Aksa bir alanın adıdır. Bu alan 144 dönümlük bir alandır. Mescid-i Aksa içerisinde Osmanlı Dönemine de ait onlarca yapı vardır. Mesela bu yapıların en meşhur Kubbet-üs Sahra’dır. Kubbet-üs Sahra İslam dünyasının en eski yapısıdır. Dile kolay tam 691 yılından günümüze kadar hiç yıkılmadan gelmiştir” diyerek konuşmasına devam etti.

Karşılıklı soru cevapların da bulunduğu ve rehberlik mesleği hakkında da salonda bulunan öğrencilere bilgiler veren Turist Rehberi ve Dinler Tarihi Araştırmacısı Ömer Kaptan, sunumunu şu başlıklar altında gerçekleştirdi: Kudus'ün kadim tarihi, Bugünün Kudüs'ü, Kudüs'ün günümüz dinlerini ve devlet politikalarını anlama yönünde etkisi, Yahudilik Hristiyanlık ve İslam inançlarında Kudüs niçin uğruna mücadele edilen bir şehir oldu? Kudüs'ün günümüze ulaşmış tarihi ve turistik mekanları, Kudüs ve dini turizm, Kudüs rehberliği, Kudüs'ü tanımanın kültür gezileri bağlamında rehberlik mesleğine katkıları.

Söyleşinin sonunda ALKÜ Personel Daire Başkanı Hasan Yer ve ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Gölge tarafından konuk Ömer Kaptan’a plaket ve ALKÜ mührü takdim edildi.