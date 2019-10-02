ALKÜ’lü öğrenciler Hababam'ı hatırlattı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meslek Yüksekokulu (MYO) İç Mekân Tasarım bölümü öğrencileri, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla uygulamalı dersleri güneşin ve baharın tadını çıkararak işliyorlar.Üniversite bahçesinde yapılan ders sırasında görülen öğrenciler, neşeli görüntüsüyle Hababam Sınıfı’na benzetildi. Yapılan uygulamadan keyif aldıklarını ifade eden öğrenciler, ortamın derse olan motivasyonlarını daha da arttırdığını belirttiler. Üniversite bahçesinde oluşan bu görüntü Hababam Sınıfı’nın unutulmaz ismi Mahmut Hoca’nın, “Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur” sözlerini akıllara getirdi.