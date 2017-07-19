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ALKÜ'lü akademisyene önemli görev

ALKÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yılmaz, Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Gelir Vergisi Çalışma Grubu üyeliğine seçildi

ALKÜ'lü akademisyene önemli görev

ALKÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yılmaz, Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Gelir Vergisi Çalışma Grubu üyeliğine seçildi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 23:59
ALKÜ'lü akademisyene önemli görev
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi öğretim üyesi, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güneş Yılmaz, Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Gelir Vergisi Çalışma Grubu üyeliğine seçildi. İlgili çalışma grubu, Maliye Bakanlığı’na vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan “Vergi Konseyi” bünyesinde, özel sektörün rekabet gücünü zayıflatmayan, adil ve üretimi özendiren bir vergi sistemine geçiş için yapılacak köklü değişiklik önerilerinin hazırlanması amacıyla Gelir Vergisi Kanunu’nda reform çalışmaları yapılması amacıyla “Gelir Vergisi Çalışma Grubu” oluşturuldu. Bu kapsamda yapılacak çalışma için oluşturulan “Vergi Konseyi Gelir Vergisi Çalışma Grubu” ilk toplantısını 20 Temmuz Perşembe (bugün) günü İstanbul’da gerçekleştirecek.
'ÖĞRETİM ÜYEMİZE BAŞARILAR DİLERİM'
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Yeni Üniversitemizin genç, dinamik ve yetkin öğretim üyeleri son zamanlarda göğsümüzü kabartan başarılara imza atmaya devam ediyorlar. Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi Çalışma Grubu üyeliğine Üniversitemizin İşletme Fakültesi öğretim üyesi, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güneş Yılmaz hanımefendi seçildi. Öğretim Üyemiz daha önce de Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Katma Değer Vergisi (KDV) Çalışma Grubu üyeliğine seçilmişti. Buradaki görevini başarılı bir şekilde tamamlamasının ardından bakanlığımız öğretim üyemizin çalışmasından memnun kalmış ve yeni ve önemli bir Grubun daha üyeliğine seçmiştir. Bu önemli görevde üniversitemizi temsil edecek olan Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Güneş Yılmaz hanımefendiye görevinde başarılar diliyor, bu kurulda da üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum” dedi.
 

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Son Güncelleme: 20.07.2017 00:10
Anahtar Kelimeler:
ALKÜ İşletme Fakültesi Öğretim ÜyesiUluslararası Ticaret Bölüm BaşkanıMaliye Bakanlığı Vergi Konseyi
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