ALKÜ’lü akademisyene en iyi tez ödülü

OTOMOTİV Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB), Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Uluslararası Otomotiv Mühendisleri Amerika Birliği (SAE International) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı (International Automotive Engineering Conference) IAEC18 İstanbul Swissotel The Bosphorus’da gerçekleştirildi. Bu yıl ilk kez organize edilen “IAEC 1. Otomotiv Tez Ödülleri kapsamında ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Arife Yurdakul’un Prof. Dr. Hasan GÖÇMEZ’in danışmanlığında hazırladığı tez çalışması ödüle layık görüldü.

“Otomotiv Sanayisinde Kullanılan Kaynak Pimleri için Hidrotermal Yöntemle Itriyum Tetragonal Zirkonya Toz Sentezi” konulu Tez Çalışması ile otomotiv sektöründe 2010-2018 tarihleri arasında tamamlanmış yüzlerce tez arasından sıyrılarak en iyi üç doktora tezinden birisi olma basarisi gösteren Yurdakul, projesi ile en iyi doktora tezi ödülünü kazandı.

Başarısından dolayı Öğretim Üyesi Dr. Arife Yurdakul’u tebrik eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı Yurdakul’a başarılı çalışmalarının devamını diledi.