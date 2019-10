ALKÜ’den Uluslararası Ekonomi Konferansı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı’nda (ECONALANYA 2019)dünya ekonomisindeki son gelişmeler ele alındı. Kargıcak The Lumos Deluxe Resort’de gerçekleştirilen konferansa ev sahibi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Konferans Başkanı ve İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEkonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Uçak bu yıl da değerli bilim insanları ile bir arada böyle bir organizasyonu düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Harun Uçak konuşmasının devamında, “Bu yıl konferansımıza Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Fas, Filistin, Güney Afrika, Hindistan, İngiltere, İspanya, Japonya, Kazakistan, Kenya, KKTC, Letonya, Litvanya, Macaristan, Nijerya, Polonya, Tacikistan, Tunus, Ukrayna ve Türkiye olmak üzere 20’nin üzerinde ülkeden akademisyen ve araştırmacı katılmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü profesörleri Alanya’da ağırlamaktan dolayı büyük onur duyuyoruz” dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ EKONOMİ PROFESÖRLERİ SUNUM YAPTILAR

Konuşmanın ardından,ev sahibi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ise konuşmasında ekonominin kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların nasıl karşılanacağını inceleyen bir bilim dalı olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Çoğalan dünya nüfusu, çevre ve iklim koşullarında artan sorunlara karşı daha etkin ekonomik yöntemlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Rektör Kalan konuşmasının devamında; “Diğer taraftan, küreselleşen ekonomik faaliyetlere bağlı olarak, gerek yerel, gerek küresel ekonomide meydana gelen en küçük gelişmelerin bile sosyal ve iş hayatımızda önemli etkilerinin olduğu aşikârdır. Bu sebepledir ki ekonomi alanında yapılan çalışmalar her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. ALKÜ öncülüğünde düzenlenen ve iki gün boyunca yirminin üzerindeki çeşitli ülkelerden gelen çok değerli bilim insanlarının, akademisyen ve araştırmacıların ekonomi konularındaki araştırmalarını sunacakları ECONALANYA’da küresel ekonominin gelişebilirliğine ve sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunacaklarına yürekten inanıyorum” ifadelerine yer verdi.Açılış konuşmalarının ardındankonferansın bu yılki davetli konuşmacıları Dünya Ticaret Örgütü’nden Dr. Marc Bacchetta ticaretin daha kapsayıcı boyutu ile yerel politikaların uluslararası işbirliği boyutu hakkında konuşmasını gerçekleştirirken Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Richard A. Wernergeleneksel ekonomide meydana gelen sorunlar ve makroekonomide yeni paradigamanın yükselişi üzerinesunumunu gerçekleştirdi. Son olarak yine Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Peter Neary ise uluslararası ticarette mesafelerin etkisini inceleyen çekim modeli üzerine sunumunu salonda bulunanlar ile paylaştı.