ALKÜ’den uluslararası diploma

EĞİTİMDE uluslararasılaşma konusunda hızlı adımlar atan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 2018 yılı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanlığına yapılan başvuru sonucunda 03.01.2019 tarihinde kabul edilmiş ve 18.02.2019 tarihinden itibaren diploma ekleri düzenlenerek öğrencilere verilmeye başlanmıştır. Bu kabulle birlikte ALKÜ’de Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programından mezun olan öğrencilere diplomaları ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan Diploma Eki (Diploma Supplement) veriliyor. Bu sayede ALKÜ’den mezun olan öğrenciler hem yurt dışında eğitimlerini sürdürme imkânı buluyor, hem de diplomalarının geçerliliği sayesinde başka ülkelerde çalışma fırsatı yakalıyor.

DİPLOMA EKLERİ MEZUNLARA BEDELSİZ VERİLİYOR

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğrenci Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Üniversitemizden mezun olan öğrencilerin Diplomaları 01.01.2018 tarihinden itibaren elektronik imzalı olarak verilmektedir. Ayrıca artık İngilizce olarak hazırlanan Diploma Eki tüm Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi mezunlarına bedelsiz olarak diplomalarıyla birlikte verilmeye de başlanmıştır. Mezun öğrenciler, Diplomalarını ve Diploma Eklerini Kestel Kampüsündeki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alabilirler. Diploma ve diploma ekleri yalnızca öğrencinin kendisine verilir; bir üçüncü kişi alamaz.” ifadelerine yer verildi.

DİPLOMA EKİ NEDİR?

Diploma Eki (DE), Uluslararası saydamlığı pekiştirmek ve yeterliliklerin (diplomalar, dereceler, sertifikalar vs.) akademik ve mesleki açıdan tanınmasını sağlamak üzere yükseköğrenim diplomalarına iliştirilen bir dokümandır. Diploma Ekinin iliştirildiği orijinal diplomada adı bulunan kişinin başarıyla tamamladığı çalışmaların yapısına, düzeyine, kapsamına ve statüsüne ilişkin bilgi sunmak üzere tasarlanmıştır. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir bir yapıdadır. Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO çalışma grubu tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.