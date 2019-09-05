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ALKÜ’den Toklu’ya yüksek lisans diploması

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, yüksek lisans programını başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazandı

GÜNCEL 05.09.2019, 18:22 05.09.2019, 18:24
ALKÜ’den Toklu’ya yüksek lisans diploması
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Alper Kutay

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan Toklu, diplomasını ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın elinden aldı. Diploma töreninde ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş ve ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir de hazır bulundu.

#ALKÜ #toklu #yüksek lisans
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