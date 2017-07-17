ALKÜ'den şehitler anısına kampanya

ALANYA'DA 15 Temmuz 2016 gecesinde, demokrasi ve özgürlüğe kasteden darbe girişimi karşısında şehit düşen kahramanlar anısına kan bağışı kampanyası düzenlendi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan ve sağlık çalışanları kampanyaya kan bağışında bulunarak destek verdiler.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğiyle 81 ilde 'Siz de Kanınızla Hayat Verin #KorkmaSönmez#' sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı. '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kan bağışında bulunan Başhekim Yazan, "Ülkemize karşı yapılan haince saldırı karşısında şehit düşen kahramanlarımızı anmak, gazilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek, millet olarak tek yürek olduğumuzu herkese duyurmak için buradayız. 15 Temmuz gecesi şehit olan vatansever evlatlarımız için düzenlenen bu etkinlikte bizler de yer aldığımız için gurur ve onur duyuyoruz. Herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

