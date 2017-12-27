ALKÜ’den “Pati Çatısı” Projesi

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıf öğrencileri Sezin Gök ve Mustafa Önal, halkla ilişkiler dersinin ‘Sosyal Sorumluluk Projesi’ ödevinde kendilerine konu olarak okullarında bulunan kedi ve köpeklerin yaşam standartlarını güzelleştirmeyi seçerek Alanya Belediyesi’nin desteğiyle bir kedi parkı yaptırdılar. Gök ve Önal, zaman zaman hayvanlara yapılan şiddetin üzüntü ile izlendiği günümüzde, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun dile getirdiği şekilde, üniversitenin bünyesinde bu projeyi hayata geçirmek istediklerini ifade ettiler. İş bölümü yaparak üniversitede duyarlılığı artırmak için, ALKÜ İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler Ders Hocası Yrd. Doç. Dr. Zuhal Gök Demir’in danışmanlığında ‘Pati Çatısı’ projesi kapsamında bu duyarlı davranış hayata geçirildi. Ayrıca İşletme Fakültesi öğrencilerinden Büşra Akçakaya ve grup arkadaşları tarafından kedi ve köpekler için mama kumbarası yaptırıldı, Furkan Kaçar ve grup arkadaşları tarafından Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü iş birliğinde hayvan hakları konusunda bilgilendirici bir konferans düzenlendi. Bu geleneğin devam etmesi için Sezin Gök, ALKÜ İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldırım’ın danışmanlığı ile hayvanlara sahip çıkma adına bir kulüp kurulacağını da dile getirdi.