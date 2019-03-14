ALKÜ’den önemli protokol

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü ile T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü ve Serik Belediye Başkanlığı arasında kuşlarda Doğu Akdeniz göç hareketinin Boğazkent’te (Serik, Antalya) halkalama metodu uygulanarak izlenmesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik uygulamalı çevre eğitimi verilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda 2019 ilkbahar dönemi Kuş Halkalama Çalışması'nın Boğazkent’te mart ayı sonunda başlayacağı öğrenildi.

2017 yılında gerçekleştirilen çalışmada 55 farklı türden 3 bin civarında kuş halkalanmış, kanat uzunluğu, ağırlığı gibi morfometrik ölçümler kaydedildikten sonra serbest bırakılmıştı. Çalışmada Polonya, Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkelerinde halkalanmış kuşlar ile İsrail halkalı kuşlar tekrar yakalandı, kuşların göç rotaları ve zamanları hakkında önemli bilgilere ulaşıldı. Ayrıca, Boğazkent’te 2011 yılında ilk defa halkalanmış dişi bir Karatavuk (Turdus merula) 6 yıl sonra tekrar yakalanarak türlerin doğal hayatta yaşam süreleri hakkında bilgilere ulaşılmasını sağladı.

‘AMAÇ ÇEVRE BİLİNCİ AŞILAMAK’

"Protokolün önemli hedeflerinden biri de çevre eğitimidir" diyen ALKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Karaardıç, “Bu amaçla, geçmiş dönemde Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Serik Kaymakamlığı izni ile 10 farklı ortaokuldan yaklaşık 300 öğrenciye uygulamalı çevre eğitimi verilmiştir. Bu çalışmaların önemi aşikardır. Üniversitelerin sorumlulukları arasında bilimsel araştırmalar yaparak çözümler üretmektir. Çevre koruma davranışları ile ilgili ülkemizde ve dünyada, özellikle günümüz küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunlarıyla birlikte çok sayıda sosyal ve bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada da bir öğrencimiz Yüksek Lisans tezi kapsamında araştırma gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda, çok sayıda öğrenciye hem bilimsel çalışmalar hakkında yerinde ve uygulamalı olarak bilgiler aktarılmış hem de çevre sorunlarına karşı bilinç oluşturulmuştur. Diğer yandan, bu uygulamalı çevre eğitimlerinin öğrenciler üzerindeki etkileri ve kazanımlar araştırılmıştır" dedi.

