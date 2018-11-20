ALKÜ’den işbirliği protokolü

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya’da faaliyet gösteren eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmaya devam ediyor. İmzalanan protokol kapsamında, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ALKÜ-TÖMER) tarafından Özel Alanya Bil Koleji ve Bahçeşehir Koleji’nde eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe Yeterlilik Kursları, yabancı dilde matematik, fizik gibi temel derslerin verilmesi, sertifika programları, Yabancı Öğrenci Sınavı’na (YÖS) hazırlık, kaynak temini ve müteakip sınavların yapılması gibi ilgili konularda destek verecek.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın makamında farklı saatlerde geçekleştirilen protokol törenine Bahçeşehir Alanya Okulları Kurucuları Cihan Baba, Burcu Baba, Anadolu ve Fen Lisesi Genel Müdürü Figen Yazan ile Fen Lisesi Müdürü Ulaş Sağırkaya katılırken; Bil Okulları Alanya’yı temsilen Genel Müdür Oğuzhan Toprak ve Kurumsal İletişim Müdürü Nimet Karaman katıldı. Protokol töreninde ALKÜ-TÖMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yavuz Uysal ile Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Uğur Fırat da hazır bulundu.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALKÜ-TÖMER’in çalışmalarından son derece memnun olduğunu ifade ederek, “Alanya gibi zengin bir kültür mozaiğinin tüm dokularını yeniden gün yüzüne çıkararak, Türk dilinin zenginliğini, Alanya’nın birikimiyle birleştirmeye çalışan ALKÜ-TÖMER, yürütmüş olduğu kursların yanı sıra şehrimizde bulunan eğitim kurumlarıyla işbirliği yapıyor. ALKÜ-TÖMER bu kurumların bünyelerinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin belirli bir program dâhilinde Türkçe öğretimlerini üstlenmiştir. Bu bağlamda şehrimizin en önemli eğitim kurumlarından olan ve birçok ilki bünyesinde barındıran Bahçeşehir Koleji ve Bil Koleji ile işbirliği protokolü imzalayarak, ALKÜ-TÖMER’in etki alanı genişletilmeye çalıştık. Temel felsefesi; Türkçe ve yabancı dil öğretiminin yanında, Alanya yerli halkı ve şehrimizde yerleşik olan yabancı uyruklu vatandaş ve misafirlerimiz arasında ‘Kültür Köprüsü’ olmak olan ALKÜ TÖMER birçok yeni projeyle yoluna emin adımlarla devam edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle projemize katılan çok değerli kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum. Şu anda hocalarımız ortak eğitim programlarında dersler vermeye başladılar, inşallah bu kapsam giderek genişleyecektir” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 21:51