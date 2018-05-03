ALKÜ’den dev sempozyum

Yasin ARAZ

KATILIMCI sayısı itibariyle sosyal bilimler alanında Türkiye’nin en büyük sempozyumu olan etkinlik sayesinde Alanya'nın tanıtımına ve turizmine de önemli katkıda bulunulması hedefleniyor. Toplamda bin 792 yerli, 411 yabancı katılımcının bildiri sunumu için başvuruda bulunduğu, bunların arasından bin 492 yerli, 227 yabancı katılımcının sunumlarının kabul edildiği, 4. Asoscongress kapsamında ‘Çeviriler ve Çevirmenlerin Tanıklığında Çeviri Edebiyat Tarihimizi Yeniden Okumak’ ve ‘Eğitimde Stratejik Ufuklar’ isimli iki panel düzenlenecek. Sempozyum boyunca çeşitli eserlerin sergilendiği resim sergisi de katılımcıların ziyaretine açık olacak. Ayrıca, ‘Dünya Barışı için Spor’, ‘6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunundaki Varlıkların İncelenmesi’, ‘21. Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi: Üniversite Eğitimi, İşverenlerin Beklentileri, Geleceğin Çalışanlarının Beklentileri’, ‘Küreselleşen Dünyada Din Dili Sorunu’ başlıklı dört çalıştayın yapılacağı sempozyuma, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya, Fas, Fransa, Filistin, Irak, İngiltere, İran, Katar, Libya, Lübnan, Tunus, Ürdün, Umman, Yemen gibi 24 farklı ülkeden bilim insanları katılım gösterdi. Yerli ve yabancı birçok bilim insanının katılım gösterdiği sempozyumun açılış törenine ev sahibi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın yanı sıra Asoscongress Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Serdar Yavuz, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak, Asoscongress Düzenleme Kurulu Üyeleri ve akademisyenler katıldı.

‘SEMPOZYUMA EV SAHİPLİĞİ

YAPMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ’

ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda ev sahibi olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi olarak bu sene ikinci defa Asoscongress tarafından düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’nun 4’üncüsüne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve şeref duyuyoruz” diyerek sözlerine başladı. Konuşmasının devamında Rektör Pınarbaşı, “Bu kongremiz Türkiye’de sosyal bilimler alanlarındaki en büyük kongre diyebiliriz. 2 buçuk gün boyunca çok değerli katılımcıların bildirilerini ve çalışmalarını sunacakları bir ortam oluşacak ve aynı anda 24 paralel salonda sempozyumlar ve sunumlar gerçekleştirilecek. Son gün öğleden sonra ise güzel Alanya’mızın tarihi ve turistik yerlerine düzenlenecek gezi turu ile sempozyumu sonlandırmış olacağız” dedi. ALKÜ Hakkında kısa bilgiler de veren Rektör Pınarbaşı katılımcılara sempozyuma teşriflerinden dolayı teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

‘KONGRELER ÖNEMLİ AKADEMİK PLATFORMLARDIR’

Asoscongress Düzenleme Kurulu adına söz alan ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın ise üniversitelerin hem bilgiyi üreten ve geliştiren hem de bu bilginin yayılımını sağlayan kuruluşlar olduğunu belirterek, “Kongreler, bilim insanlarının bir araya gelerek bilgilerini ve araştırmalarını paylaştıkları, proje ortaklıkları geliştirdikleri ve birbirlerinin çalışmalarından haberdar oldukları akademik platformlardır” dedi. Öğretim elemanlarının kişisel ve akademik gelişimleri, farklı ülke ve kültürlerden gelen akademisyenlerle tanışma fırsatları ve yayın yapma olanakları elde etmeleri açısından kongrelere katılımın önem arz ettiğini ifade eden Aydın, sempozyumun hedeflenen başarıya ulaşmasını temenni ederek sözlerine son verdi. Konuşmaların ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Nilay Özaydın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Satı Doğanyiğit, Öğretim Görevlisi Sinan Tüfekçi ve piyano sanatçısı Kenan Tüfekçi tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. 81 Kişisel sergi başvurusunun da yapıldığı Sempozyum, öğleden sonraki oturumlar ile devam etti.

Dev sempozyum bugün ve yarın da devam edecek.