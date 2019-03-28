ALKÜ’den AB eğitimi ve sertifika programına davet

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Konrad Adenauer-Stiftung Derneği ve TANDEM (Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği) işbirliğiyle 01/02/08/09/15 Nisan 2019 tarihlerinde ücretsiz olarak Avrupa Birliği (AB) Eğitimi ve Sertifika programı gerçekleştiriyor. Programa, akademisyen ve öğrencilere yurtdışı bursları sağlayan DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) temsilcileri de katılacak ve bilgilendirme sunumu gerçekleştireceklerdir. AB Eğitimi ve Sertifika programı hakkında bilgiler veren Rektör Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Leyla Harputlu, Avrupa Birliği Eğitimi ve Sertifika programının öğrencilerin Avrupa Birliği hakkında doğru bilgilendirilmelerinin önemli olduğunu vurgulayarak, 1 Nisan’da başlayacak olan programa akademisyenlerin, öğrencilerin ve vatandaşlarımızın ücretsiz olarak katılabileceğini söyledi. Harputlu, “Toplam beş gün boyunca sürecek olan Avrupa Birliği eğitimine en az dört gün katılanlar, sertifika alamaya hak kazanacak. İlgili sertifika programına katılan ve belgeyi almaya hak kazanan adaylar, Avrupa Birliği konusunda temel seviyede eğitim aldığını belgelendirmiş olacaktır” dedi. Konrad Adenauer Derneği, Türkiye'de yürütülen projelere danışmanlık yapmaktadır. Türkiye’deki ortaklık ilişkilerine dayanan proje çalışması 1983 yılında başlamıştır. Ülke programı, Türkiye'deki değişik kurumlarla farklı konu ve bakış açılarıyla, çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. TANDEM (Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği) ve Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Türkiye’deki üniversiteler ile işbirliği içerisinde ‘Avrupa Birliği Eğitimi ve Sertifika Programı’ projelerine imza atarak, hiçbir maddi beklenti içerisinde olmadan, Türkiye’de bu konudaki bilgi eksikliğini gidermeyi hedeflemektedir. DAAD (Alman Akademik Değişim Programı) Almanya’da yükseköğrenim, araştıra imkânları ve burslar hakkında bilgi verecektir.