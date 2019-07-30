ALKÜ’de yüksek lisans ve doktora başvuruları başlıyor

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 2019-2020 Eğitim- Öğretim Dönemi Güz Yarıyılı için 5-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programlarına öğrenci alımının yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, başvuruların çevirimiçi (online) yapılacağına değinilerek, “Enstitülerimize; şahsen, posta, e-posta veya belgegeçer (faks) yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır” ifadelerine yer verildi. ALKÜ’de tezli, tezsiz ve doktora programlarında eğitim görmeye hak kazananlar için dersler 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak. ALKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde şartları sağlayan aday öğrenciler Eğitim Yönetimi, İşletme, Uluslararası Ticaret, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik programlarına tezli ve tezsiz yüksek lisans başvurusu yapabilecek. Doktora yapmak isteyen aday ise İşletme, Uluslararası Ticaret, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik programlarına başvuru yapabilecek. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise İş Sağlığı ve Güvenliği ( B SINIFI) (İkinci Öğretim), Matematik Eğitimi (İkinci Öğretim), Fen Eğitimi (İkinci Öğretim), İşletme Mühendisliği, Nano Bilim ve Nano Mühendislik, Matematik Eğitimi, Fen Eğitimi (Tezli/Tezsiz) yüksek lisans programlarına başvuru yapılabiliyor. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise Sağlık Turizmi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sinir Bilimleri, Moleküler Tıp Anabilim Dallarında tezli- tezsiz yüksek lisans programlarına ve Sağlık Turizmi doktora programına öğrenci alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adayların,başvuru şartları ve detaylarına www.alanya.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 17:50