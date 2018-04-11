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ALKÜ’de şehitler anıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri şehitleri anma etkinliği düzenledi. 

ALKÜ’de şehitler anıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri şehitleri anma etkinliği düzenledi. 

11 Nisan 2018 Çarşamba 14:15
ALKÜ’de şehitler anıldı
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ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü ve İnsan Kaynakları Kulübü tarafından, Öğrenci Konseyinin destekleriyle şehitleri anma ve hatıralarını yâd etme etkinliği düzenlendi. ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı. 
Öğrenciler hazırladıkları Mehmet Akif Ersoy canlandırması, Sarı Kamış Türküsü eşliğinde sinevizyon gösterimi, Bayrak Şiiri, Hey Onbeşli Hikâyesi oratoryo gösterimi, Zeybek gösterisi, Ben Anadolu’yum şiiri, Atatürk fotoğrafları ile sinevizyon gösterimi, Ah Bir Ataş Ver hikâyesi oratoryo gösterisini icra ederek programı Çanakkale Şiiri okunması ile tamamladılar. 
Programın sonunda katılımcılara irmik helvası dağıtıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜSarı Kamış Türküsü
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