ALKÜ’de ortodonti tedavilere başlandı

ALANYA ve çevresindeki hastalara hizmeti vermek için kurulan ve 2018 sonu itibari ile hasta kabulüne başlanılan ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesinde ağız hazırlığı ve malzeme temini sağlanan ilk hastaya telleri takılarak, fakültede ortodonti hizmeti de aktif olarak verilmeye başlandı. Bundan sonrada ağız hazırlığı tamamlanan hastalara hızlı bir şekilde ortodontik tedavi hizmeti verilecek. Fakültenin aynı zamanda başhekimi olan Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Akın, uyumsuz ve çapraşık dişlerin uyum ilişkilerini teşhis ve tedavi eden diş hekimliğinin bir dalı olan ortodontinin halk arasında diş teli olarak bilindiğini söyledi. Akın, ortodonti çapraşık dişlere bağlı olarak rahat gülme problemi veya gülerken ağzını eliyle kapatma duygusu yaşayan kişilerin iyi bir tedavi süreci sonucunda sağlıklı bir çene yapısına sahip olarak sosyal hayatta yaşadığı sıkıntılardan kurtulabileceğini ifade etti.

Doç. Dr. Akın, “Benzer problem yaşayan kişileri fakültemize davet ediyorum. Bu bir kader değil değildir. Günümüzde tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Diş Hekimliği Fakültemizde bu hizmeti verecek alt yapıya ve öğretim üyelerine sahiptir” dedi.