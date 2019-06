ALKÜ'de mezuniyet çoşkusu

LİSANS programından yaklaşık 754, ön lisans programından ise 594 toplamda bin 348 öğrencinin mezuniyet sevincini yaşadığı törene ev sahibi, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erkan Demirci, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durdu Öner, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ve Prof. Dr. Leyla Harputlu, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir, ALKÜ Fakülte Dekanları, Daire Başkanları, Meslek Yüksekokulu Müdürleri, ALKÜ akademisyenleri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, kurum ve dernek yöneticileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Mezuniyet gururu"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi ile devam eden törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Pınarbaşı konuşmasına, “Dördüncü yılını doldurmak üzere olan üniversitemiz bu yıl bin 500 civarında öğrencimizi en güzel şekilde eğitip vatana ve millete hizmet için mezun etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktadır. Öncelikle güzel Alanya’mızda bu güzel üniversitemizin kurulmasında en büyük desteği veren ve isim babası olan Alanyalı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na tüm mensuplarımız adına minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca üniversitemize iki bina kazandıran ALTSO ve sayın başkanlarına, mühendislik fakültemizi yaptıran Rafet Kayış'a şükran ve saygılarımızı sunuyoruz.”dedi.

“ALKÜ'nün hedefi"

Kurulduğu günden bu yana ALKÜ’nün emin adımlarla ilerlemeye devam ettiğini belirten Rektör Pınarbaşı, " Üniversitemiz dört yıl içerisinde her açıdan büyük gelişmeler kaydetti. Dört fakülte ve üç meslek yüksekokulu ile kurulan üniversitemiz şimdi 10 fakülte, bir yüksekokul ve beş meslek yüksekokulu ile hizmetine devam etmektedir. Bu yıl ilk defa öğrenci alacak 10 bölümümüz ile öğrenci sayımızın 14 bin civarında olmasını bekliyoruz. Altyapı açısından da günden güne gelişen üniversitemiz, yeni binalar, sosyal alanlar ve çevre düzenlemeleri ile hızla güzel bir kampüs havasına bürünmeye başladı. İlk günden beri ALKÜ’nün çok iyi ve başarılı bir üniversite haline geleceğini söylüyoruz. Bugüne kadar yaşanan gelişmeler bu iddiamızda ne kadar haklı olduğumuzu göstermektir.”"ifadelerine yer verdi.

"Başarıları gururlandırıyor"

ALKÜ’nün elde ettiği başarılardan da bahseden Rektör Pınarbaşı, “Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi öğrencilerimiz tasarlayıp ürettikleri yeni bir roket modeli ile bu yıl TeknoFest finallerinde yarışma başarısı elde ettiler. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimiz ve spor kulüplerinde oynayan öğrencilerimiz katıldıkları her turnuvadan büyük başarılar ve kupalarla döndüler. Turizm alanında gastronomi ve aşçılık eğitimi gören öğrencilerimiz katıldıkları turnuvalarda en üst sıralarda yer alarak üniversitemize kupalarla döndüler” dedi. ALKÜ’lü akademisyenlerin başarılarını da törende bulunanlarla paylaşan Rektör Pınarbaşı, akademisyenlerin genç, dinamik ve araştırma odaklı anlayışları hem eğitim öğretim hem de akademik alanda büyük işler başardıklarını dile getirdi. Web Of Science verilerine göre Türkiye geneli yapılan araştırmada ALKÜ’nün devlet üniversiteleri genel sıralamasında öğretim elemanı başına düşen yayın sıralamasında 124 üniversite arasından 87 sıraya yükseldiğini ifade eden Rektör Pınarbaşı; “ALKÜ, 2015- 2018 tarihleri arasında kurulan 21 devlet üniversitesi arasında da 3’üncü sırayı almıştır” diye konuştu.

"Mezunlara tavsiye"

Konuşmasına mezun olan öğrencilerine tavsiyelerde bulunarak devam eden Rektör Pınarbaşı; “Her şeyden önce kendinize güvenmeli ve kendinizle iftihar etmelisiniz. İnsanoğlu öylesine güçlü bir varlıktır ki istedikten sonra üstesinden gelemeyeceği engel yoktur. Yeter ki inansın, hedefine kilitlensin ve bu hedefe ulaşmak için çalışsın. Çabalarınızdan asla vazgeçmeyin! Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Muhtaç Olduğunuz Kudret; Damarlarınızdaki Asla Kanda Mevcuttur.’”

"ALKÜ'ye övgü"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise Alanya’nın dünyanın en mutlu, huzurlu ve güvenli şehirlerinden birisi olduğunu belirterek sözlerine başladı. Yücel; “Alanya her ne kadar turizm, tarım ve ticaretle anılmış bir şehir olsa da artık Alanya bir üniversite şehri da olarak anılıyor. Tabiki bu durum şehrimize canlılık veriyor renk katıyor. Bu vesileyle biz sadece üniversitenin şehre ekonomik değer kattığını değil bu şehre kültürel ve sosyal alanda bir ivme kazandırdığını çok iyi biliyoruz; şehre vizyon katıyor, misyon katıyor. Bu vesileyle üniversitemize emeği geçen herkese başta Sayın Bakanımız olmak üzere şahsım ve bölge halkım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erkan Demirci ise ALKÜ’nün hukuk fakültesi hayali ile başlayan İşletme Fakültesi ile hayata geçen ve şu an 10 fakülte ile devam eden bir üniversite olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından üniversite mezunları arasında ilk üçte yer alan öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Ardından üniversite birincisi olan Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi öğrencisi Burak Samet Peker okul kütüğüne isim plakasını çaktı. Mezuniyet coşkusu mezun olan öğrencilerin sahneye çağrılarak diplomalarının takdim edilmesi ve kep atılmasıyla sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2019, 10:36