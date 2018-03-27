ALKÜ’de kariyer günleri başladı

SEKTÖRÜNDE öncü firmalar ile öğrencilerini bir araya getirmeyi amaçlayan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği İstihdam ve Kariyer Günleri’ne ev sahipliği yapıyor.

Sektörün önde gelen firmalarını öğrencileri ile bir araya getiren ALKÜ, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği İstihdam ve Kariyer Günleri’nde MITSUBISHI Electrıc, Metro Gross Market, FIKSSAN A.Ş., UNILEVER Food Solutions gibi lider firmaların yanı sıra İŞKUR, ALTAV, ALTİD ile bankalar, sigorta şirketleri ve çeşitli oteller olmak üzere 40’ı aşkın sektör temsilcisini ağırlıyor. Öğrencilerin kariyer yolunda önemli fırsatları yakalayabilecekleri ve önemli kuruluşlar ile buluşarak iş başvurusunda bulunabilecekleri etkinlikte iki gün boyunca konusunda uzman sektör temsilcileri de çeşitli konferanslar ve paneller düzenleyecekler.

27- 28 Mart tarihleri arasında ALKÜ İşletme Fakültesi’nde düzenlenen katılımcı firmaların stand açarak öğrencilere kendilerini tanıttığı aynı zamanda insan kaynaklarını sağlamak adına etkin ve verimli bir çalışma yürüttüğü programın açılış törenine ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın önemli bir toplantı için Ankara’da bulunması sebebiyle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş ev sahipliği yaptı.

Açılış programına Rektör Yardımcısı Güneş’in yanı sıra ALKÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Gümüş, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Ü. Fatih Darıcık, Alanya SGK Müdürü Muharrem Kaya, Alanya İlçe Müftüsü Mustafa Topal, ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın, ALKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Ümit Kuzkaya, Kamu Kurum ve Kuruluşları Daire Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkan ve temsilcileri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

“ÜNİVERSİTELERİN ÜÇ SACAYAĞI VARDIR”

ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda açılışı gerçekleştirilen etkinlikte misafirlerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek açılış konuşmasına başlayan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, “Sayın rektörümüz geleneksel hale gelen İstihdam ve Kariyer günlerine çok önem veriyor. Kendisi de burada olmak isterdi ancak Kalkınma Bakanlığında çok önemli bir toplantıya katılmak için Ankara da bulunuyor. Her ne kadar kendisi burada bizlerle olamasa da selam ve sevgilerini sizlere iletmemi söyledi” diye konuştu.

“ALANYA İÇİN TURİZM ÖNCELİKLİ AMA YETERLİ DEĞİL”

Konuşmasının devamında kariyer ve istihdamın üniversitelerin bir ayağını oluşturduğunu dile getiren Rektör Yardımcısı Güneş, “Üniversiteler üç sacayağı üzerine oturuyor örneğin buradaki tripot gibi. Bu ayaklardan bir tanesini kaldırdığımızda ayakta durması mümkün değil. Üniversiteler de bu şekilde üç temel yapı üzerinde duruyor. Bunlardan bir tanesi öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek ve dört yıl sonra iyi bir eğitim vererek hayata hazırlamak. İkincisi nedir peki? Araştırma yapmak… Üniversiteler aynı zamanda araştırma merkezleridir. Öğretim üyelerimiz araştırma yapacaklar, teknoloji geliştirecekler, ilime bilime katkı sağlayacaklar. Üçüncü ayağı ise topluma hizmet ederek bulunduğu şehrin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda insanına hizmet etmektir. İşte bugün bizler üniversite olarak işveren ile öğrencilerimizi bir araya getirerek her iki tarafın birbirini tanımalarına ve iletişime geçmelerine vesile olduk” dedi.

Normal şartlarda insan kaynaklarından yöneticilere ulaşmakta zorluk çekebilecek öğrencilerin bu etkinlik vasıtasıyla konusunda uzman şirket yetkilileri ile buluşarak kısa vadede staj, uzun vadede iş imkânının elde edildiğini vurgulayan Rektör Yardımcısı Güneş, turizmin öncelikli olmasına karşın Alanya için yeterli olmadığını bunun için farklı bölgelerden teknoloji ağırlıklı şirketleri de etkinliğe davet ettiklerini dile getirdi.

Açılışın ardından protokol üyeleri stantları tek tek gezerek katılımcılara Teşekkür Belgeleri’ni takdim etti.



İki gün boyunca çeşitli konferans ve panellerle devam edecek olan 3. İstihdam ve Kariyer Günlerinin program akışına www.alanya.edu.tr internet adresinden ulaşılıyor.