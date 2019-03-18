ALKÜ’de ‘Kadın’ konuşulacak

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genç Girişimciler Kulübü tarafından bu yıl 2’incisi gerçekleştirilen Geleceğin Kadın Girişimciler Zirvesi 19 Mart Salı günü saat 15.00 itibariyle İşletme Fakültesi konferans salonunda katılımcılarıyla buluşacak. Konferansın bu yıl ki konukları ALKÜ İşletme Mühendisliği öğrencisi Berfin Bolat ve Dim Medya’dan gazeteci Ceren Şahin olacak. Konferansa ilişkin bilgi aktarımında bulunan Gizem Yılmaz “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü geride bıraktık. Bu yıl 2’incisini gerçekleştirdiğimiz Geleceğin Kadın Girişimcileri Zirvesi’ni 19 Mart’ta yapmamızın en temel sebebi aslında yine farkındalık yaratmak. Zira 8 Mart günümüz gerçekliğinde mücadele pratiklerinden ayrı daha popülist bir yaklaşımla ele alınıyor. Kutlamalar yapılıyor, pastalar, börekler yeniliyor. Ama aslında olması gereken şey bu değil. Yaşadığımız erkek egemen toplum içerisinde kadınların özellikle girişimci kadınların yaşadıkları ciddi sorunlar var. Bizler emekçi kadınlar gününün değer ve önemine farkındalık sağlamak, kadınların yalnızca 8 Mart’ta popülist yaklaşımlarla hatırlanmasını değil hayatın genelinde eşitlikçi bir ortamda fırsatlar yakalayabilmesi adına etkinliğimizi 19 Mart’ta gerçekleştiriyoruz. Kadının toplumdaki yerinin detaylı olarak konuşulacağı konferansa bütün Alanya halkını da davet ediyoruz” şeklinde konuştu.