ALKÜ’de istifa muamması

KONUYA ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, idari kadroda yer alan İdari Mali İşler Daire Başkanı Mart’ın girdiği sınavı kazanarak Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) öğretim üyesi olmaya hak kazandığını ve akademik kadroya geçtiğini söyledi. Mart’ın önümüzdeki günlerde bu nedenle görevinden ayrılacağını belirten Pınarbaşı, “Diğer iki isimle ilgili Cuma günü mesi bitimi itibariyle elimize ulaşan resmi bir başvuru yok. Velev ki öyle bile olsa zengin bir akademik kadromuz var. Yerlerine yeni arkadaşlar görevlendiririz” dedi.
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