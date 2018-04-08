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ALKÜ’de istifa muamması
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ALKÜ’de istifa muamması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Gümüş, Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Fatih Darıcık, İdari Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Turgay Mart’ın istifa ettikleri iddia edildi

ALKÜ’de istifa muamması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Gümüş, Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Fatih Darıcık, İdari Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Turgay Mart’ın istifa ettikleri iddia edildi

08 Nisan 2018 Pazar 15:27
ALKÜ’de istifa muamması
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KONUYA ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı,  idari kadroda yer alan İdari Mali İşler Daire Başkanı Mart’ın girdiği sınavı kazanarak Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) öğretim üyesi olmaya hak kazandığını ve akademik kadroya geçtiğini söyledi. Mart’ın önümüzdeki günlerde bu nedenle görevinden ayrılacağını belirten Pınarbaşı, “Diğer iki isimle ilgili Cuma günü mesi bitimi itibariyle elimize ulaşan resmi bir başvuru yok. Velev ki öyle bile olsa zengin bir akademik kadromuz var. Yerlerine yeni arkadaşlar görevlendiririz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaAlaaddin Keykubat ÜniversitesiMehmet GümüşFatih DarıcıkMehmet Turgay Mart
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