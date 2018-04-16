ALKÜ’de İnsani Bilimler Sempozyumu

ALKÜ ve BABİR İşbirliği ile Uluslararası İnsani Bilimler Sempozyumu, 437 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirildi. 28 ülkeden 139 üniversitenin temsilcilerinin katıldığı sempozyuma, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Yakıcı ve akademisyenler katıldı. Sempozyuma en çok katılımı 132 akademisyenle Ceyazir sağlarken, Cezayir’i 120 akademisyenle Irak takip ediyor. Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Cezayir, Fas, Tunus, Irak, Pakistan, Moritanya ve Sudan gibi ülkelerden yüzlerce akademisyenler de sempozyuma katılım gösterdi. Sempozyumda ise Tarih, Edebiyat, Ekonomi, Sosyoloji, Din, Dil, Felsefe ve Antropoloji gibi konularda hazırlanan bildiriler sunuldu.

Pınarbaşı: “İslam ülkeleriyle daha çok işbirliği yapmalıyız”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya’nın Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Rektör Pınarbaşı, “Alanya aynı zamanda çok farkı ülkelerden insanların ev alıp yaşadığı bir yer. Bizler üniversite olarak tüm dünya ile ve ayrıca İslam ülkeleri ile işbirliğine çok önem veriyoruz. Biz istiyoruz ki; sizlerin bulunduğu üniversitelerle ikili işbirliği yapalım ve öğrenci akademisyen değişim anlaşmaları imzalayalım. Çünkü bizler, İslam ülkelerinin yeniden eski ihtişamına dönmesi için, biz Müslüman kardeşlerimizin birimizi daha çok anlayıp, daha çok birbirimizle işbirliği yapmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. İslam Ülkeleri olarak yeniden yükselmemizin başlıca faktörünün de eğitim, bilim ve teknolojide çok ileri giderek, batıyı geçmemiz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bizler güçlerimizi birleştirmeliyiz ve daha çok bir araya gelerek daha fazla bilimde, teknolojide, ilimde işbirliği yapmamız lazım” diye konuştu.

Yakıcı: “Alanya kongre merkezi olmaya aday”

Alanya ve ALKÜ’ye övgüler yağdıran Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Yakıcı da, “İslam Dini hoşgörü dinidir. Okumak ve okuyarak ilimin en uç noktalarına ulaşmak İslam’ın önem verdiği hususlardan biridir. Bu bakımdan ben bu tür toplantıları önemli buluyorum. Hacı Bektaş’ı Veli de “İlimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” der. Gerçekten ilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Bizler bu karanlıkları aydınlığa çevirmek için Üniversitelerimiz canla başla çalışıyor. Bunu bütün üniversiteler için söyleyemem ama Türkiye’de bazı üniversiteler vardır ki; gerçekten çalışma konusunda çok ileri düzeydeler” şeklide konuştu.

Rabıg: “Sempozyumlar işbirliğimizi güçlendirecek”

Bağdan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabah Mahdi Rabıg ise, “Bu sempozyuma çok sayıda bildiri geldi. Bu bildiriler insanlığa ve topluma hizmet edecek türden bildirilerdi. Sempozyumda gördüğüm kadarıyla uygulanabilecek fikirler ve bildiriler de yer alıyor. Amacımız ilerleyen süreçlerde daha geniş katılımlı, daha iyi sempozyumlar tertip etmek. Bu sempozyumlar Arap Ülkeleri ve Türkiye’deki üniversiteler arasındaki ilişkileri güçlendirecektir” dedi.

Bandırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir de, “Benzer bir organizasyonu kendi Üniversitemiz de yaptık ve bundan çok mutlu kaldık. Bu nedenle bu güzel etkinliğin de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde uzun süre konuşulacağına inanıyorum” diye konuştu.