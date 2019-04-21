ALKÜ’de iki uluslararası kongresi birden

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) uluslararası kongrelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda 10. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi’nin (ULEAD) açılışı 20 Nisan’da İşletme Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilirken, aynı gün başlayan 2. Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi’nin açılışı da bir otelde gerçekleştirildi. İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda açılış geçekleştirilen programa, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, ULEAD Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal ile birlikte akademisyenler katıldı. Asia Beach Otel’de gerçekleştirilen kongreye ise ALKÜ Rektör Yardımcısı Leyla Harputlu, ISPES Kongre Başkanı Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu ile akademisyeneler katılım gösterdi.

ULEAD’a, Portekiz, Hollanda, Romanya, Çekya, Sırbistan, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere 7 farklı ülkenden 250 katılımcı başvuruda bulunmuş ve toplamda 147 bildiriden 137’si kabul edilmiştir. ISPES’e, Almanya, Bulgaristan, Cezayir, İngiltere, Romanya, Ukrayna, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden de katılım sağlanırken, kongreye toplamda 61 başvuru olup, bunların 53’ü sunulabilir olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, kongrede 38 Sözel Bildiri, 8 Adet Poster Sunum 1 adet Resim sunumu gerçekleştirildi.

“Kongreler akademik gelişim için önemli”

İşletme Fakültesi konferans salonunda ULEAD’ın açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın, “Öncelikle Eğitim alanında bir kongrenin Üniversitemizde düzenlemiş olmasında dolayı memnuniyetimi belirmek isterim. Bu vesile ile kongrede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Üniversiteler, hem bilgiyi üreten- geliştiren hem de bu bilginin yayılımını sağlayan kuruluşlardır. Kongreler bilim insanlarının bir araya gelerek bilgilerini ve araştırmalarını paylaştıkları, proje ortaklarını geliştirdikleri ve birbirlerinin çalışmalarından haberdar oldukları akademik platformlardır. Kuşkusuz öğretim elemanlarının kişisel ve akademik gelişimleri, farklı ülke ve kültürlerden gelen akademisyenlerle tanışma fırsatları ve yayın yapma olanakları elde etmeleri açısından kongrelere katılımlar önem arz etmektedir” dedi.

“Kongrelerde kalite ön planda”

ULEAD Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, yola ilk olarak Nevşehir’de çıktıklarını belirtti. Köksal, “Kongrelerimizde “Kalite” ön planda. Tabi bu kaliteyi de kongreleri gerçekleştirdiğimiz üniversitelerimizin yöneticilerinin destekleriyle sürdürebiliyoruz. Şu an ev sahibimiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörümüze gösterdikleri sıcak ilgi ve alakadan, Eğitim Fakültesi Dekanımıza da desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kongremizin bu yılki teması eğitimin geleceği için farkındalık yolu. Bu sene değişik kongrelerde ve programlarda farkındalık konusu çok fazla ele alındı. Aslında biz her şeyin farkındayız. Eğitimdeki aksaklıkların neler olduğu, nelere ihtiyacımız var biliyoruz. Ama sorunları çözmek için ve var olan iyi yanların da sürdürülebilir olması için bu tip organizasyonların önemi büyük” şeklinde konuştu.

“ALKÜ çok sayıda kongreye ev sahipliği yapıyor”

ISPES açılış konuşmasında ALKÜ’nün ciddi sayıda kongrelere ev sahipliği yaptığını ifade eden ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu, “Bu hafta bizim üçüncü ev sahipliği yaptığımız kongremiz. Birisi sosyal bilimler ile ilgili, bugün yabancı diller ile ilgili bir kongremiz başlıyor. Aynı zamanda bu kongrede beden eğitimi, spor ve dans temalarında gerçekleşecek olan bir program olduğu için ilgi çekici ve cazip bir etkinlik olacaktır diye düşünüyorum. Sempozyumun ortaya çıkmasından gerçekleşmesine kadar aşama aşama emeği geçen ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemiz çok ciddi sayıda konferans ve kongreye ev sahipliği yapıyor. Bundan da ayrıca çok mutlu ve gururluyuz. Özellikle genç akademisyenler için bu tür organizasyonlar çok önemli. Çok ciddi bilgiler alınıyor, işbirlikleri kurulabiliyor, çok ciddi destekler alınabiliyor. Bu sebeple genç akademisyenlerin özellikle de Üniversitemiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde çalışanların çok şanslı olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

“Birçok ülkeden araştırmacı Alanya’ya geldi”

ISPES Kongre Başkanı Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu ise çeşitli ülkelerden araştırmacıların, lisansüstü öğrencilerin ve profesyonellerin Alanya’ya geldiğini kaydetti. Kongrenin bu yılki ana temasının, “Barış ve Kalkınma İçin Spor” olarak belirlendiğini dile getiren Devecioğlu, “Kongrede; Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Bilişim Teknolojileri ve Spor, Çocuk, Kadın, Yaşlılar ve Spor, Dans ve Egzersiz, Spor Fizyolojisi, Engellilerde Beden Eğitim ve Spor, Hareket Bilimleri ve Antrenman, Motor Gelişim ve Öğrenme , Olimpizm, Rekreasyon, Spor Bilimlerinde Mühendislik, Sporda Psikososyal Alanlar, Spor Sağlık Bilimleri, Spor Tarihi ve Felsefesi, Spor Yönetimi, Toplumsal Cinsiyet ve Spor, konu başlıklarında bildirilere yer verilecektir. Kongremizin hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde önemli katkı ve desteklerini gördüğümüz başta Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ve herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Her iki programın son gününde ise konuklara Alanya turu düzenlenerek, Alanya’nın doğal ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

