ALKÜ'de ihale hazırlığı
Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) gelişimini sürdürüyor. 2015 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana hızlı bir büyüme gerçekleştiren ALKÜ, bir yandan yeni bölümlerle öğrencileri ağırlamaya hazırlanırken bir yandan da üniversitenin fiziki şartlarını iyileştirmek için çalışıyor
GÜNCEL 02.08.2019, 23:40 02.08.2019, 23:42 Enes Subaşı
2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi’nde 10 yeni bölüme daha öğrenci almaya başlayacak olan ALKÜ, Kestel yerleşkesinin fiziki şartlarını iyileştirmek ve sosyal donatı alanları kazandırmak için ihale yapmaya hazırlanıyor. 6 Ağustos Salı günü yapılacak ihalede yaklaşık bin 700 metrekare çarşı binası ve yaklaşık 40 bin metrekare alanda çevre düzenlemesi yapılması işi ihale edilecek. İhaleyi kazanan firmanın sözleşmeyi imzalaması sonrası 5 gün içinde yer tesliminin yapılacağı ihalede firmadan 110 gün içinde işi bitirmesi istenecek.
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