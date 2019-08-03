ALKÜ'de ihale hazırlığı

2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi’nde 10 yeni bölüme daha öğrenci almaya başlayacak olan ALKÜ, Kestel yerleşkesinin fiziki şartlarını iyileştirmek ve sosyal donatı alanları kazandırmak için ihale yapmaya hazırlanıyor. 6 Ağustos Salı günü yapılacak ihalede yaklaşık bin 700 metrekare çarşı binası ve yaklaşık 40 bin metrekare alanda çevre düzenlemesi yapılması işi ihale edilecek. İhaleyi kazanan firmanın sözleşmeyi imzalaması sonrası 5 gün içinde yer tesliminin yapılacağı ihalede firmadan 110 gün içinde işi bitirmesi istenecek.