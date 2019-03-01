ALKÜ’de 'Hocalı Katliamı' unutulmadı

ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen anma programına ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, program konuşmacısı Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi (GAMOH) Genel Başkan Yardımcısı Elyar Türker, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir, ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türk Dünyası Araştırma Kulübu Başkanı Sami Burak Cengiz’in günün anlam ve önemine binaen yaptığı açılış konuşması ve Hocalı katliamını anlatan sinevizyon gösterimi ile devam etti.



“TRAKTOR SAZİ SADECE FUTBOL TAKIMI DEĞİLDİR”

Ardından salonda bulunan katılımcılara hitaben konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi (GAMOH) Genel Başkan Yardımcısı Elyar Türker, 26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan’ın kadim Türk toprağı olan Karabağ’ın Hocalı kentinde Ermeniler tarafından yapılan katliam hakkında bilgiler verdi. Türker, sadece Türk oldukları için katliamın dünya kamuoyunda yeteri kadar yer bulmadığını ve tepkilerin çok yetersiz kaldığını dile getirdi.

İran’da yaşayan Türkler’in varlıklarını savunmak için kurulan Traktor Takımına da konuşmasında yer veren Türker, “İran'ın, Doğu Âzerbaycan Eyâleti'nde bir futbol takımı, ama bir futbol takımından daha fazla anlam taşıyan, taraftarları tarafından İran'daki Türklerin bir simgesi haline gelmiş, bayraklaşmış bir kulüp var: Traktor Sazi. Tebriz'deki Türkler'in sesi, gururu olan Traktör Sazi sâdece futbol değildir. Türkler’in İran'daki karşılığı olarak kabul etmek mümkündür. Sadece Tebrizlilerin değil, bölgede yaşayan milyonlarca Türk’ün sesi olmuş durumdadır. Traktor, adeta onların sloganlarıyla Türklüklerini haykırmaları olmuş; senelerdir bastırılan duygularının ve düşüncelerinin dışa vurulması olmuştur. Yani bu takım, sadece bir futbol takımı değil, onlar için Azerbaycan demek, Türkçe demek, özgürlük demek” diye konuştu.

Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi (GAMOH) Genel Başkan Yardımcısı Elyar Türker’in konuşmasının ardından ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türk Dünyası Araştırma Kulübü kadın birimi tarafından gerçekleştirilen şiir dinletisi ile program sona erdi.