ALKÜ’de 'Herkes İçin Spor Festivali' düzenlenecek
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Herkes İçin Spor Festivali’ne hazırlanıyor.
ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 30 Ekim’de Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla dev bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı’nın katılımlarıyla gerçekleşecek etkinlik için ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, tüm vatandaşları, üniversite personeli ve öğrencileri Herkes İçin Spor Festivali’nde buluşmaya davet etti. 30 Ekim Çarşamba günü Kestel Yerleşkesi’nde Saat 11.00’da başlayacak etkinlik kapsamında sahne gösterileri ve interaktif spor programlarına yer verilecek.
Programın detayları ise şu şekilde:
TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU
HERKES İÇİN SPOR FESTİVALİ
30 EKİM ÇARŞAMBA – ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ \ ALANYA
AÇILIŞ PROGRAMI
11.00 – 11.10 : Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve program sunumu
11.10 – 11.20 : Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Sayın Yasin Bölükbaşı’nın açılış konuşmaları
11.20 – 11.30 : Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Ekrem Kalan’ın hitapları
11.30 – 11.40 : Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu’nun hitapları
SAHNE ETKİNLİK PROGRAMI
11.40 – 12.50 : Sahne gösterileri etkinlikleri:
: Halk Oyunları Gösterileri
: Capoeira Gösterileri
: Taekwondo gösterisi
: Karete Gösterisi
: Break Dans Gösterisi
: Kaykay Gösterileri
: Paten Gösterileri
: Cimnastik Gösterileri
: Wushu Gösterileri
AÇIK ALAN ETKİNLİK PROGRAMI ( İNTERAKTİF SPOR OYUNLARI )
12.50 – 14.00 : Sahne gösterileri sonrası saha etkinliklerine geçiş ve etkinlikler:
- HİS PEDELCAR Parkur Etkinliği
- Halat çekme yarışması
- Çuval Yarışı
- İp Atlama
- Mangala
- Matrak
- Bilek Güreşi
- Floor Curling
- Tranbolin
- Hemssball
- Sokak Satrancı
- Modern Pentathlon
- Badminton
- Dart
- Şişme Çocuk Oyunları
- Squad Yarışması
- Dev Janga
- Mini Golf
- Masa Tenisi
- Koca Ayak
- Şut Atma
- Oryantiring
- Bocce
KONSER PROGRAMI
14.00 – 15.00 : Üniversite Amatör Genç Müzik Grupları
15.00 – 17.00 : Konser
KAPANIŞ PROGRAMI
17.00 : Kapanış
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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