ALKÜ’de 'Herkes için Spor Festivali' düzenlenecek
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Herkes İçin Spor Festivali yarın başlıyor.
GÜNCEL 29.10.2019, 13:43
ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 30 Ekim’de Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla dev bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu veTürkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı’nın katılımlarıyla gerçekleşecek etkinlik için ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, tüm vatandaşları, üniversite personeli ve öğrencileri Herkes İçin Spor Festivali’nde buluşmaya davet etti. 30 Ekim Çarşamba günü Kestel Yerleşkesi’nde Saat 11.00’da başlayacak etkinlik kapsamında sahne gösterileri ve interaktif spor programlarına yer verilecek.
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