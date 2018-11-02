ALKÜ’de hekim sayısı 176’ya yükseldi

ALKÜ Tıp Fakültesi ve Sağlık Bakanlığı’nca yapılan atamalar sonucu hastanenin toplam hekim sayısı 176’ya yükseldi. Başhekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir, “Her alanda ve branştan personel taleplerimizi İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ve aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’na ilettik. Kadromuzun daha da artmasını bekliyoruz” dedi. Yakında anjio ünitesinin de kurulacağı müjdesini veren Uz. Dr. Aldemir, Diyaliz ve Yoğun Bakım ünitelerinin tıbbi cihaz sayısının da arttırılacağını belirtti. Nefroloji, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Endokrinoloji branşlarından sonra hastanenin kadrosuna eklenen branşlar ve hekimler şu şekilde:

Dr. Ece Nur Öztürk – Pratisyen Tabip

Op.Dr. Ruslan Beşli – KBB

Dr.Öğr.Üyesi Oğuz Karahan – Kalp Damar Cerrahisi

Op.Dr. Engin Savaş – KBB

Uz.Dr.Ayşe Melike Kara – Dahiliye

Uz.Dr.Murat Çalışkan – Acil Tıp

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2018, 12:38