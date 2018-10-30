 ALKÜ’de gündem ‘Cumhuriyet’

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İşletme Fakültesi salonunda bir konferans gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Türk Ocakları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Çelik, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir, SKS Başkanı Hayri Akın, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programda, ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türk Yurdu Kulüp Başkanı Âdem Boyunsuz, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Konferansın konuşmacısı olarak katılan ALKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Irmak Karabulut, “Milli Mücadele adı verilen zorlu bir bağımsızlık savaşı ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. yaşını kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun başında milletimizin tam bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak üzere “Ya İstiklâl Ya Ölüm” ilkesi ile başlattığı Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı yer almaktadır. Türk İstiklal Savaşı, aynı zamanda bu topraklarda yaşayanların bir ulus bilincine ulaşmanın öyküsüdür. Bu Milli Mücadele sayesindedir ki, Cihan tarihinde, bir Cengiz, bir Selçuk, bir Osmanlı Devleti tesis eden Türk Milleti, bu defa doğrudan doğruya, kendi nam ve sıfatında bir devlet kurmuştur. Onun içindir ki, Cumhuriyetin ilanına giden süreç, Mustafa Kemal’in Milli Mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkışı ile ortaya çıkar ve 30 Ağustos da Büyük Taarruz emrini vermesi ile gelişir. Bu şekilde Cumhuriyet, savaş sonrası bağımsız bir devlet kurmanın gururuna dönüşür. Türk Halkı’nın Kurtuluş Savaşı’ndaki düsturu olan Ulusal Egemenlik ve Ulusal bağımsızlık anlayışı “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ifadesi ile yerini alır” diye konuştu.

“CUMHURİYET İNSANA DEĞER VERİR”

“Cumhuriyet, egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu kabul eden devlet şeklidir” diyen Karabulut, “Cumhuriyet rejiminin, bütün vatandaşları kanun önünde eşit sayması; vatandaşlar arasında hiçbir ayrıcalık tanımaması; halkın devlet yönetimine eşit olarak katılımını sağlaması; vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini devlet teminatı altına alması; millî birlik ve beraberliğimiz açısından da birleştirici ve pekiştirici olmuştur. Cumhuriyet rejimi insana verdiği değer, insan hak ve hürriyetlerine gösterdiği saygı nedeniyle, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı en iyi şekilde gerçekleştiren ortamı meydana getirmiştir. Cumhuriyet, mutlak monarşiden ulusal egemenliğine, ümmetten ulusa, teokrasiden laikliğe geçiştir” dedi.

“BAŞARININ ARKASINDA ATATÜRK, ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZ VARDIR

Gelecek kuşaklara seslenen Karabulut, “Gelecek kuşaklar bilmelidir ki, Türkiye toprakları üzerinde inşa edilen Cumhuriyet yönetimi, Atatürk’ün önderliğinde ve büyük fedakârlıklarla kazanılan bir ölüm kalım savaşından ardından gerçekleştirilmiştir. Bu büyük başarının arkasında binlerce şehidin, binlerce gazinin harcı vardır. Bu nedenle, meydana getirilen bu büyük eserin her yönü ile geliştirilmesi, doğabilecek her türlü tehlikeden titizlikle korunması, Cumhuriyet kuşaklarının Atatürk’e ve onun inkilap arkadaşlarına borçlu olduğu bir görevdir. Cumhuriyet kuşakları, bu görevin bilinci içinde, kendilerine bırakılan emaneti daima koruyacaklar, Türkiye Cumhuriyeti’ni Büyük Önderin çizdiği yolda ebediyen yaşatacaklardır” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Genel Sekreter Fatih Özdemir, Öğretim Görevlisi Irmak Karabulut’a plaket takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 17:43