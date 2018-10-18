ALKÜ’de gündem: Bisiklet ve futbol

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), eğitimde ivme kazanan çizgisi ve artan öğrenci sayısı ile gelişmeye devam ediyor. 2018-2019 eğitim öğretim sezonuna 13 bin öğrencisi ile başlayan ALKÜ, bünyesine yeni bölümler de kazandırıldı. Bu bölümlerden biri de Spor Bilimleri Fakültesi oldu.

Beden Eğitimi ve Spor Bilimi Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü olmak üzere iki farklı bölümde öğrenci kabul etmeye başlayan fakülte bünyesinde bugün bir konferans gerçekleştirildi. ALKÜ Rektörü yanı sıra Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın öncülüğü ve katılımıyla gerçekleşen konferansta Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun bir önceki Başkanı olan Alanyalı spor adamı Emin Müftüoğlu ile Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı eski Teknik Direktörü olan kardeşi Adil Müftüoğlu ile buluştu. Müftüoğlu kardeşler, bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaşırken, öğrenciler de bu iki değerli spor adamını kendileriyle buluşturan üniversite yönetimine teşekkür etti.

Gerçekleşen konferansın ardından ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Işık Bayraktar tarafından Adil Müftüoğlu’na, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir tarafından Emin Müftüoğluna ve ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özgür Nalbant tarafından konferansa katılım sağlayan eski bisiklet sporcusu Sadık Keleş’e plaket takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 16:32