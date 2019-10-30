ALKÜ’de festival çoşkusu

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katlılarıyla Herkes İçin Spor Festivali düzenlendi. Festivale ev sahibi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner,Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı,Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu,Ak Parti İl Başkanı Mustafa Toklu, Alanya İlçe Gençlik Spor Müdürü Erdal Tamrak, ALKÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“ÖNCELİKLİ HEDEF KİTLEMİZ KADINLAR VE ÇOCUKLAR”

“3’den 93’e Herkesle Hem Spor Yapıyor Hem de Eğleniyoruz!” sloganıylaALKÜ Anfi Tiyatro’da gerçekleştirilen festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin BölükbaşıCumhuriyet’in 96’ıncı yılını kutlayarak sözlerine başladı. Bölükbaşı sözlerine “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi hayırla ve minnetle yâd ediyorum. 96’ıncı yılını kutladığımız bu günlerde biz gönlümüzle kalbimizle gelecek ufka bakarken Cumhuriyet’in hep payidar olacağını söylüyoruz. Tabi bu sadece hamasi bir söz değil. İlelebet payidar olmasını, nasıl olmasıgerektiğinin içini doldurmalıyız. Bu sadece bilim alanında, savunma sanayinde,eğitim alanında ve diğer tüm göstergelerde önde olmak değil aynı zamanda sağlıklı nesiller yetiştirmek de ilelebet payidar olmanın nasıl olacağının göstergelerinden bir tanesidir. Türk Yurdu her daim bin yıldırsaldırılara maruz kalmış bir yurttur. Ancak burada ayakta kalabilmenin tek şartı sağlıklı nesillerle birçok gelen etkiye karşı güçlü durmakla olabilir.” dedi. Bu sebeple Herkes İçin Spor Federasyonu’nun sadece branşlarda başarıyı değil aynı zamanda 3’ten 93’e herkese sağlıklı yaşam biçimini ve hareket etmeyi aşılamak için faaliyet gösterdiğini ifade eden Yasin Bölükbaşı; “Öncelikle bizim hedef kitlemizde en önemli unsur çocuklar ve kadınlardır. Kadınları önemsiyoruz çünkü çocukları yetiştiren ve onları hayata hazırlayan onlara her şeyi aşılayan kişiler annelerimizdir. Onlar çocuklarına sağlıklı yaşam bilincini aşılamakla yükümlülerdir. Herkes İçin Spor Federasyonu’nun vermiş olduğu ilk mesaj evlerin hanımlarına; çocuklarına sağlıklı yaşam bilincini aşılamakla mükellefler.” diye konuştu.Ardından ev sahibi olarak konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan “Cumhuriyetimizin ilanının 96. Yıldönümünü Milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde, öncelikle tüm halkımızın ve Alanyalıların Cumhuriyet Bayramını kutluyor, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum” sözleriyle konuşmasına başladı.Rektör Kalan konuşmasının devamında; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923 tarihinde "Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir." diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, yine Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” sözleriyle Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer sayesinde, Cumhuriyetin bizlere verdiği güç ile ülkemiz uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş Atatürk’ün koymuş olduğu ilkelerle dünyanın sayılı ve saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir.Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu topraklar uğruna kanlarını döken aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” dedi.

“SPOR İNSAN HAYATININ OLMAZSA OLMAZIDIR”

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayelerinde Türkiye Herkes için Spor Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen festivale ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan; “Spor, insan hayatının olmazsa olmazı, verdiği disiplin ve kazanma arzusuyla insana hayatta karşılaşacağı zorluklar ile savaşmayı aşılayan vazgeçilmez bir unsurdur. Bu doğrultuda bugün böyle bir organizasyonu üniversitemizde düzenliyor olmaktan hem şahsım hem de üniversitem adına büyük mutluluk duymaktayım.Gerçekleştirilecek etkinlik, yarışma ve gösterilerle güzel bir festivale ev sahipliği yapıyoruz. Bu festivalin Alanya’mızda ve Üniversitemizde gerçekleşmesini sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Türkiye Herkes için Spor Federasyonu Başkanı Sayın Yasin Bölükbaşı’na minnetlerimi sunar, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diyerek sözlerine son verdi.Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ve protokol heyeti pedalcar ile temsili yarışa katıldı. Kurulan kısa parkuru Rektör Kalan’ın birincilik ile tamamlaması güne dair renkli kareler oluşturdu. Ardındandevam eden festivalde ALKÜ Geleneksel ve Modern Dans Grubu tarafından sergilenen halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı.Herkes İçin Spor Festivaliotizimli çocukların paten ve kaykay gösterileri ile ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından sergilenen step aerobik koreografisinin ardından süregelen çeşitli gösteri ve yarışmalar ile gün boyu devam etti.