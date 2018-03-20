ALKÜ’de Çanakkale Zaferi unutulmadı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğrenci Konseyi ile ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışma Kulübü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'ünci yıl dönümü münasebetiyle anma programını düzenlendi. ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Hayri Akın, İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Nacide Uysal, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Ali Şendur, Psikolojik Danışma Kulübü Danışman Öğretim Üyesi Dr. Ali Güllü, ALSAV Yönetim Kurulu Başkanı Av. İsmail Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan anma programına Hüseyin Girenes Fen Lisesi Müdiresi ve Uzman Tarih Öğretmeni Şennur Aykut konuşmacı olarak katıldı. Türk tarihinde askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlik destanı olarak kabul edilen 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma programında, Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) Türk Halk Müziği Korusu Çanakkale Türküleri söyledi.

‘ÇANAKKALE BİR ÖLÜM KALIM SAVAŞIYDI’

Programda Çanakkale Zaferi’ne yönelik tüm detaylara değinen Aykut, “Çanakkale bir ölüm kalım savaşıdır. Ülkenin her köşesinden, dağ başlarından, köylerden kopup gelen çocuk yaşta gençlerin aslana dönüştüğü yerdir. Türklerin binlerce yıllık tarihi kahramanlıklarla doludur. Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesinde bir destan yazılmıştır. 14 ay süren Çanakkale Savaşı’nda anlatılacak birçok kahramanlık öyküsü vardır. Ezineli Yahya Çavuş, Havranlı Seyit Onbaşı, Bigalı Mehmet Çavuş savaşın kaderini değiştiren önemli kahramanlarımızdır. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, gazilerimizi, vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

‘ÇANAKKALE ZAFERİ KOLAY ELDE EDİLMEDİ’

Programda bir konuşma yapan ALKÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Yasin Coşkun, “Türk Milleti’nin elde ettiği bu zafer, sadece kazanılmış bir savaş olarak görülmemeli, etkileri ve sonuçları itibariyle neler götürüp-getirdiğine iyi bakılmalıdır. Bilinmelidir ki, bu zafer kolay elde edilmemiş, Türk Milleti’nin Anadolu’daki varlığının devamı bu savaşın kazanılması ile mümkün olmuştur. Çanakkale Savaşı, Türk Milleti’nin milli ve manevi şuurunun, maddiyatı yendiği yer olma özelliği ile dünya tarihi üzerinde de büyük etkilere neden olmuş, Türk milletinin kaderini olumlu yönde değiştirmekle kalmayıp, dünya milletlerinin düşünce yapısının değişimine de büyük etki etmiştir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak başta Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Mücadelemize son nefer son nefes ve son damla kana kadar devam edecek. Bugün Afrin, yarın Münbiç daha sonra Kızıl Elmaya ulaştıracak kolluk kuvvetlerimizin ve milletimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Programın sonunda ise ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın, konuşmacı Hüseyin Girenes Fen Lisesi Müdiresi ve uzman tarih öğretmeni Aykut’a, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Ali Şendur ise ALSAV Koru Şefi Atilla Bodur’a teşekkür plaketi verdiler. Daha sonra salonda bulunan öğrencilere tatlı ikam edildi.