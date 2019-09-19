ALKÜ’de bayrak değişimi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne (ALKÜ) Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Müdürü olan Ekrem Kalan atandı. Kalan, rektörlüğe gelerek görevini devraldı. Kalan’ı kapıda karşılayan Pınarbaşı daha sonra makamında basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Pınarbaşı, Kalan’a görevini devretti.

‘İDARİ GÖREVLER BAYRAK YARIŞIDIR’

Ahmet Pınarbaşı görevi devrederken yaptığı açıklamada, “ALKÜ 4 sene önce kurulup buaralar gelen bir üniversite. Biz de bu süreçte elimizden geldiğince üniversitemizi buralara getirmeye çalıştık. 4 yılımız tamamlandı. Görevimizi layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum. Görevimizi gönül rahatlığıyla hocamıza devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. İdari görevler bir bayrak yarışıdır. Kendi etabımızı koştuk yeni etapta bayrağı rektörümüze devrediyoruz” dedi.

‘ALANYA’NIN DİNAMİKLERİYLE ÇALIŞACAĞIZ’

Daha sonra söz alan Ekrem Kalan, “Ahmet Pınarbaşı hocamız çok güzel işler yaptı. Hocamızın dediği gibi bu bir bayrak yarışıdır. Makamlar bakidir insanlar geçicidir. Dolayısıyla bu bayrağı bir ileri seviyeye taşıyabilirsek ne mutlu bize. Alanya'nın dinamikleriyle ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu da hep birlikte yapacağız. Belli bir seviyeye gelebilmemiz için Akdeniz Üniversitesi’nin desteğini almamız gerekiyor” diye konuştu.