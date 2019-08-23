ALKÜ'de başvurular tamam

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı için evrak kayıtları dün tamamlandı. Evraklarını teslim etmek için ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi’ne gelen adaylar evrak teslim noktasında yoğun kalabalıklar oluşturdu. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü’ne 55 (50 Türk-5 Yabancı), Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne 65 (60 Türk 5 Yabancı) kontenjanın bulunduğu bölümlere 750’yi aşkın aday başvuru gerçekleştirdi. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işık Bayraktar, “Spor Bilimleri Fakültemizin bünyesinde bu yılda gerçekleştireceğimiz Özel Yetenek Sınavına yoğun bir katılım oldu. Özel Yetenek Sınavlarımız 24-26 Ağustos tarihlerinde Kestel Yerleşkemizde olan kapalı spor salonunda gerçekleştireceğiz. Tüm adaylara başarılar diler, başvuru sürecinde ve sınav sürecinde destek olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.