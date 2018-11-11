ALKÜ’de ‘Atatürk’ konuşuldu

TÖRENE ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu, daire başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törenin açılış konuşmasını ALKÜ SKS Türk Yurdu Kulübü Başkanı Adem Boyunsuz gerçekleştirdi. Boyunsuz, Türk Yurdu Kulübü olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma ve aynı zamanda O’nun fikirlerini ve ileri görüşlülüğünü anlatmak için böyle bir program hazırladıklarını dile getirerek, “Gazi Mustafa Kemal’in söylediği gibi “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” Bizim de en büyük görevimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatmak olacaktır. Bu uğurda ihtiyacımız olan kudreti ve çalışma azmini damarlarımızdaki asil kandan alacağız” dedi.

‘O’NU ANMANIN EN İYİ YOLU MİRASINI KORUMAKTAN GEÇER’

Ardından, ALKÜ Rektörlüğü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı Öğretim Görevlisi Irmak Karabulut konuşmasına “Kuşkusuz ki Mustafa Kemal’i anmanın en iyi yolu onun bize bıraktığı mirası kavramak ve korumaktan geçmektedir.” sözleri ile başladı. Karabulut konuşmasının devamında, “Mustafa Kemal’in 57 yıllık ömrü silahlı savaşlar, diplomatik mücadeleler, devrim hareketleri ile geçmiştir. Mustafa Kemal tarih sahnesi içerisinde Trablusgarp Savaşı’nda vatan toprağını savaşmadan teslim etmek istemeyen genç bir subay, Çanakkale Savaşı’nda askeri ve stratejik zekâsıyla savaşın gidişatını etkileyen ‘Anafartalar Kahramanı’, birinci dünya savaşı içerisinde imparatorluğun çeşitli cephelerinde savaşmış bir komutan, Milli Mücadele Döneminde umutsuzluğa ve işgale uğrayan bir ülkenin insanlarına yol gösteren lider ve son olarak da Türkiye’nin kendisine güvenen devlet adamı olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi. Karabulut Mustafa Kemal’in, hayatın her aşamasında akıl ve bilimin önderliği, barışçıl siyaset gibi evrensel ve sonsuz değerleri savunduğunu ifade ederek, “Dünyanın hızla demokrasiden uzaklaşmaya başladığı, diktatörlerin yükselişe geçtiği II. Dünya Savaşına giden süreçte Mustafa Kemal’in izlediği ve benimsediği barışçılık politikası uluslararası düzeyde ödüllendirilmek istenmiştir. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşında mücadele ettiği Yunanistan’ın Başbakanı Venizelos 1934 yılında Mustafa Kemal’i Nobel Barış Ödülüne aday göstermiştir” diye konuştu. Öğretim Görevlisi Irmak Karabulut konuşmasını “Mustafa Kemal’in ölümünün henüz 25. yılında onun hakkında çeşitli dillerde 3 bin eserin yayınlandığını görüyoruz. Kuşkusuz ki hakkında kitap yazılan insan; üzerine düşünülen insandır. Bunun da ötesinde arkasında kanlı bir tarih bırakmayan, insani değerler ve saygı bırakan insan, insanlığın nadir yetiştirilmiş evlatlarındandır” sözleri ile noktaladı. ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu ise programın sonunda kısa bir konuşma gerçekleştirerek programda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Rektör Yardımcısı Harputlu, salonda bulunan gençlere Atatürk’ün mirasına sahip çıkmanın en iyi yolunun çok çalışmaktan geçtiğini dile getirdi.

