ALKÜ'de anma var

ALKÜ Alanya İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak programa Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Yasin Pişgin katılacak. Protokol konuşmalarıyla başlayacak programda Kuran tilaveti de sunulacak.
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