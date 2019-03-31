ALKÜ yönetimi hastalar için görev başında

SAĞLIK Bakanlığı’nın evde sağlık hizmetinden faydalanan ve yatarak tedavi gören hastaların en temel haklarından biri olan oy kullanmalarına katkı sağlamak adına başlatılan hizmet doğrultusunda vatandaşların oy kullanmaları sağlandı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nurcan Akbaba: ”Hastalarımızın talepleri doğrultusunda doktorunun da onay verdiği hastaları nakil aracıyla evlerinden ve hastaneden alarak ilgili merkezlere taşıdık. Vatandaşlarımızı oylarını kullandıktan sonra ekip arkadaşlarımla birlikte alındıkları noktaya geri götürdük. Hiç bir hastamızın mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti gösterdik" diye konuştu.