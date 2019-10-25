'ALKÜ yolu acilen kapatılmalı'

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, siyasi parti temsilcilerini ve belediye meclis üyelerini kahvaltı programında ağırladı. Bilgilendirme ve tanışma amacıyla gerçekleştirilen programda ALKÜ’nün hali hazırdaki mevcut durumu, plan ve projeleri masaya yatırıldı. Programa Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, parti temsilcileri ve Alanya Belediyesi’nin meclis üyeleri ile ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir ve daire başkanları katıldı. Rektör Kalan, “Alanya’da yaşayan kamu görevlileri başta olmak üzere işadamlarımızın da diğer meslek erbabının da alanlarında uzmanlaşmaya yönelik lisansüstü eğitime yaklaşmalarını tavsiye ederim. ALKÜ olarak biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız, yeter ki Alanya halkı bu doğrultuda gereken önemi versin, biz de talep gelirse uygun programlarla gereken desteği veririz” diye konuştu. ALKÜ Cikcilli Yerleşkesi hakkında bilgiler veren Rektör Kalan, ALKÜ’ye ait bütün birimlerin Cikcilli Yerleşkesi’ne götürülmeyeceğini, Kestel Yerleşkesi’nde oluşan yapının devam edeceğini belirtti. Kestel Yerleşkesi ile ilgili olarak alan tahsisinin tamamlanmamış olmasının büyük sıkıntılara sebep olduğunu ifade eden Rektör Kalan, bu sebeple yerleşkenin içinden geçen yolun sorun teşkil ettiğini söyledi. Rektör Kalan, “Ağır vasıtaların kampüs içerisinden geçişi, yine Dim Mağarası nedeniyle safari araçlarının bu bölgeden geçişi ve mikser kamyonlarının yolu kullanması öğrencilerimiz açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu yol zaten imar planında yok. İmar planının işletilmesi için de yeni yolların açılması gerekiyor. Bu noktada çözüm üretmekle mükellefiz. Eğer üniversiteyi önemsiyorsak bu dorunu ivedilikle çözmemizde fayda var” dedi.