ALKÜ yeni rektörü belli oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Alaaddin Keykubat (ALKÜ) rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Kalan atandı.

ERDEM KALAN KİMDİR?

14.03.1980 doğumlu olan Kalan, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi tarih bölümünde lisans eğitimini tamamlamasının ardından yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitede Ortaçağ Tarihi üzerine yaptı. Doktora eğitimini Rusya'da yer alan Kazan Federal Üniversitesi'nde Rusya Tarihi üzerine yaptı. Moğolistan Üniversitesi'nde okutman olarak başladığı eğitmenlik hayatında çeşitli üniversitelerde eğitim veren Prof.Dr Erdem Kalan, son olarak Akdeniz Üniversitesi'nde Tarih Bölümünde 'Ortaçağ Tarihi' eğitimi vermekte idi.