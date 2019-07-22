ALKÜ yeni bölümleri ile öğrencilerini bekliyor

ÇEŞİTLİ fakülte ve yüksekokul bünyesinde açılması planlanan 10 yeni bölüm için Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) yapılanbaşvuruların tümüne onay verilmesi ile ALKÜ hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Yaklaşık dört yıl önce büyük hedeflerle kurularak zaman içinde açılan yeni fakülte ve bölümler ile nitelikli büyümesini sürdüren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da bünyesine kattığı yeni bölümleri ile ilk öğrencilerine kapılarını açacak. Doluluk oranı Türkiye ortalamasının üzerinde olan bölümlerine bu yıl yenilerini ekleyen ALKÜ’de Eylül ayında ilk defa öğrenci alacak bölümler şu şekilde sıralanıyor:

• Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

• Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık Yönetimi

• Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

• Eğitim Fakültesi

Türkçe Öğretmenliği

• Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği (ikinci öğretim)

• ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu

Aşçılık

• ALTSO Meslek Yüksekokulu

Elektrik

Sosyal Hizmetler (birinci ve ikinci öğretim)

• Akseki Meslek Yüksekokulu

Tapu Kadastro