ALKÜ yeni bölümleri ile öğrencilerini bekliyor

ÇEŞİTLİ fakülte ve yüksekokul bünyesinde açılması planlanan 10 yeni bölüm için Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) yapılanbaşvuruların tümüne onay verilmesi ile ALKÜ hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Yaklaşık dört yıl önce büyük hedeflerle kurularak zaman içinde açılan yeni fakülte ve bölümler ile nitelikli büyümesini sürdüren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da bünyesine kattığı yeni bölümleri ile ilk öğrencilerine kapılarını açacak. Doluluk oranı Türkiye ortalamasının üzerinde olan bölümlerine bu yıl yenilerini ekleyen ALKÜ’de Eylül ayında ilk defa öğrenci alacak bölümler şu şekilde sıralanıyor:
• Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
• Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
• Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği
• Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği (ikinci öğretim)
• ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
• ALTSO Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Sosyal Hizmetler (birinci ve ikinci öğretim)
• Akseki Meslek Yüksekokulu
Tapu Kadastro