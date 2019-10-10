ALKÜ'ye ziyaretçi akını sürüyor

KALAN'I ziyaret edenler arasında Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Alanyalı oda başkanları da vardı. EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve yönetim kurulu üyeleri, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette EkoAvrasya’nın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Rektör Kalan, dernek başkanı Hikmet Eren nezdinde Türkiye’nin bölge ülkeleri arasında özellikle eğitim, kültür ve ticaret alanlarında devam eden ilişkilerin daha güçlü bir yapıya kavuşturulabilmesi ve sürdürülebilmesi için gösterdikleri katkıyı sürdürmeleri konusunda EkoAvrasya yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

ODA BAŞKANLARINDAN ZİYARET

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ve Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit de Kalan’ı ziyaret eden isimler arasındaydı. Oda başkanlarının tebriklerini kabul eden Rektör Kalan, ziyaretlerinden dolayı oda başkanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.