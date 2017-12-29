ALKÜ'ye 'Tıp' sorusu

BİLGİ almak isteyen 17 öğrenciye okul öğretmenleri Şaziye Uysal ve okul yöneticilerinden Ömer Karatoprak da eşlik etti. Karatoprak "Öğrencilerimize meslek seçimi ve meslekler hakkında bilgi almaları adına bu tür bir programlar düzenlemekteyiz. Sağolsun Başhekim Yazan bizleri ve öğrencilerimizi kırmayarak burada ağırladı. Öğrencilerimizin Tıp hakkında merak ettikleri sorulara yanıt vererek, bilgilendirerek bizleri çok mutlu etti” dedi.

'SİZLER ÜLKENİN GELECEĞİSİNİZ'

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan çocukların her birinin sağlık çalışanlarıyla ilgili merak ettiği soruları yanıtladı. Yazan, "Tıp zor ve bir o kadar da zevkli bir meslektir. Fedakarlık ve özveri gerektirir. İnsanlara yardım edebildiğinizi, onları eski sağlığına kavuşturduğunuzu görmek bütün yorgunluğunuzu alır ve tarifsiz bir mutluluk verir. Meslek hayatım boyunca hiçbir zaman doktor olduğum için pişman olmadım. Umarım sizler de istediğiniz bir mesleği seçer ve mutlu olursunuz. Çünkü siz gençler dünyanın var veya yok olmasına sebep olan kişilersiniz. Bizlerin ve ülkemizin geleceğisiniz. Sizlere yürüyeceğiniz bu yolda bir nebze de olsa ışık verebildiysek ne mutlu bizlere" diye konuştu.