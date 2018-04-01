ALKÜ'ye Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümü

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa M. Rahmi Büyükballı Meslek Yüksek Okulu (MYO) bünyesinde yer alan havacılık bölümleri arttırılıyor. Bu kapsamda ilk öğrencilerini bu yıl alan Sivil Havacılık Ulaştırma Hizmetleri bölümünün yanısıra, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümü de 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya hazırlanıyor. ALKÜ Genel Sekreterliği görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Gümüş, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Darıcık ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik’i makamında ziyaret etti. MYO yakınlarına yapılacak olan yurt ve okul hakkında yapılan sohbet esnasında yeni bölümünde müjdesi verildi. 553 olan MYO öğrenci sayısının yeni bölümünde açılmasıyla daha da artması bekleniyor. Bu yıl gerçekleştirilen tercihlerde üniversiteye yerleşen 193 öğrenciden 154’ü yüksekokula kayıt yaptırırken, 39 öğrenci kaydını yaptırmadı. MYO içerisinde yer alan Tıbbi Aromatik Bitkiler, İkram Hizmetleri, İşletme Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Ulaştırma Hizmetleri, Bahçe Tarımı, Seracılık ile 7 olan bölüm sayısı Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümüyle 8’ye çıkıyor.

FAKÜLTE İLÇEYİ KALKINDIRACAK

Sivil Havacılık Fakültesi’nin açılmasının ilçeye daha çok katkı sağlayacağını belirten Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, “Sivil Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin altyapı taşlarını oluşturmaya devam ediyoruz. Girişimlerimiz sonucu MYO bünyesinde bu yıl Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği bölümü açmış ve ilk öğrencilerini almıştık. Bugün bizleri ziyarete gelen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekreterliği görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Gümüş, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Darıcık ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın bizlere haberini beklediğimiz ikinci müjdeyi makamımızda verdi. Önümüzdeki eğitim öğretim yılına Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümü de inşallah okulumuz bünyesinde hizmete açılacak. Eğitimde marka olan ilçemizi daha da ileriye götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sivil Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizin faaliyete geçmesiyle de Gazipaşa’mız çok farklı bir yere gelmiş olacak. Sosyo-kültürel ve eğitim alanında yeniliklerin de önünü açacağız. İlçemizin kalkınması ve öğrencilerin daha çok ilçemizi tercih etmesini sağlayacağız” dedi.