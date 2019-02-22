ALKÜ'ye mi geçiyor

GEÇTİĞİMİZ yıllarda ALKÜ Genel Sekreterliğinden istifa eden Yavuz Uysal’dan boşalan koltuğuna vekaleten Fatih Özdemir oturmuştu. Alanya’nın başarılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in, uzun süredir çevresi tarafından ALKÜ Genel Sekreterliğe getirileceği konuşuluyordu. 6 Mayıs 2016 tarihinden itibaren de ALKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan Fatih Özdemir, 17 Nisan 2018 tarihinde ALKÜ’ye vekaleten Genel Sekreter olarak getirilmişti. Şimdi ise Fatih Özdemir’in vekaleten yürütmüş olduğu Genel Sekreterlik görevine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’in getirileceği konuşuluyor. Er, konuya ilişkin bir takım söylentilerin olduğunu belirterek "Hayırlısı ne olacaksa öyle olsun" dedi.