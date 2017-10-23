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ALKÜ'ye Litvanya'dan misafir

Alanya Belediyesi'nin kardeş şehri Litvanya'nın Silute kentinden gelen sağlık heyeti, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alanya Ağız Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ettiler

ALKÜ'ye Litvanya'dan misafir

Alanya Belediyesi'nin kardeş şehri Litvanya'nın Silute kentinden gelen sağlık heyeti, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alanya Ağız Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ettiler

23 Ekim 2017 Pazartesi 22:47
ALKÜ'ye Litvanya'dan misafir
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ALANYA ile kardeş şehir olan Silute'den gelen sağlık heyeti, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan'ı ve hastane yönetimini ziyaret etti. Silute Bölge Hastanesi Başhekimi Darius Steponkus'un bulunduğu heyet, hastaneler arasında işbirliği ortak projeler geliştirmek için görüşmeler yaptı. Ziyarette akademik ve tıbbi anlamda yapılabilecek işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu. Başhekim Dr. Tevfik Yazan, Silute'den gelen heyetin sağlıkla ilgili merak ettiği soruları cevaplayıp, Türkiye ve hastanenin sağlık alanındaki çalışmaları ve işleyişi hakkında bilgiler verdi. Dr. Tevfik Yazan, Silute Bölge Hastanesi Başhekimi Darius Steponkus'e ve beraberindeki heyete sunum eşliğinde hastaneyi tanıttı. Daha sonra heyete; poliklinikler, acil servis, yataklı servisler ve hasta odaları gezdirildi. Konuk sağlık grubu, iki ülkenin sağlık alanındaki farklılıklarını ve çalışmalarını yerinde görerek değerlendirdi. Ziyaretin çok verimli geçtiğini dile getiren Dr. Steponkus, Türkiye'nin sağlık alanında çok iyi yerlerde olduğunu, sağlık turizminde de iyi yerlere geleceğine inandığını dile getirdi. Dr. Tevfik Yazan Türkiye'nin sağlık alanında ciddi yatırımlarının olduğunu belirtti. Yazan, "Yakında tamamen hasta ve hasta yakınlarımızın hizmetine açılacak olan yeni hastanemizle birlikte daha kaliteli ve daha iyi sağlık hizmeti sunmak için hastane yönetimi olarak canla başla çalışmaktayız. Hastanemiz kendi vatandaşlarımızın yanı sıra yurt dışından da birçok hasta tarafından tercih edilmekte. Sağlıklarını kazanmak için yurt dışından hastanemizi tercih eden hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Yeni hastanemizle birlikte bu sayının daha da artacağına inanmaktayız" dedi. Heyet daha sonra Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiLitvanyaSilute
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