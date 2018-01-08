Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 9 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Papatya her derde deva: Diş eti hastalıklarına papatyalı çözüm
Diş eti hastalıklarına papatyalı çözüm
Kilo aldıkça hangi bölgeniz şişiyor? Sizin yağ tipiniz hangisi?
Sizin yağ tipiniz hangisi?
Ereksiyon sorununu Viagra'dan 12 kat hızlı çözen jel geliştirildi
Viagra'dan 12 kat hızlı

ALKÜ'ye iki yeni fakülte daha 

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle Alanya'ya 'Mimarlık', Gazipaşa'ya 'Havacılık' fakültelerinin açılışları resmiyet kazandı 

ALKÜ'ye iki yeni fakülte daha 

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle Alanya'ya 'Mimarlık', Gazipaşa'ya 'Havacılık' fakültelerinin açılışları resmiyet kazandı 

08 Ocak 2018 Pazartesi 21:01
ALKÜ'ye iki yeni fakülte daha 
banner404

BAKANLAR Kurulu'nda imzaya açılan 'Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ile fakülte kurulması ve kapatılması'na ilişkin karar geçti. Bu kararla, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin kuruluşları resmileşti. Madde 1'de ALKÜ'ye bağlı kuruluşların yanısıra "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Uluslararası Tıp Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Lisansüstü Programlar Enstitüsü kurulmuştur" kararları da yer aldı. Madde 2'de ise "İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olan Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kapatılmıştır" dendi.
'BAKANIMIZA MİNNETTARIZ'
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, iki yeni fakülte ile birlikte ALKÜ'nün fakülte sayısının 8'den 10'a yükseldiğini belirterek "DışişleriBakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gazipaşa halkına 'Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi' sözü vardı. Böylece bu söz de yerine getirilmiş oldu. Bu fakülte,Gazipaşa Havalimanı'nın da bu ilçemizde oluşu nedeniyle son derece anlamlı. Sayın bakanımıza üniversitemize her zaman verdiği desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.Kendisine minnettarız. Alanya halkımıza da hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah üniversitemiz hızla büyümeye ve kaliteli olarak gelişmeye devam edecek" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluALKÜFakülteGazipaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'7/24 Alo 174 var'
'7/24 Alo 174 var'
Aşçı, ekibiyle sahada
Aşçı, ekibiyle sahada
'Alanya-Konya arası 2,5 saat olacak'
'Alanya-Konya arası 2,5 saat olacak'

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim