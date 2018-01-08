ALKÜ'ye iki yeni fakülte daha 

BAKANLAR Kurulu'nda imzaya açılan 'Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ile fakülte kurulması ve kapatılması'na ilişkin karar geçti. Bu kararla, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin kuruluşları resmileşti. Madde 1'de ALKÜ'ye bağlı kuruluşların yanısıra "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Uluslararası Tıp Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Lisansüstü Programlar Enstitüsü kurulmuştur" kararları da yer aldı. Madde 2'de ise "İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olan Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kapatılmıştır" dendi.

'BAKANIMIZA MİNNETTARIZ'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, iki yeni fakülte ile birlikte ALKÜ'nün fakülte sayısının 8'den 10'a yükseldiğini belirterek "DışişleriBakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gazipaşa halkına 'Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi' sözü vardı. Böylece bu söz de yerine getirilmiş oldu. Bu fakülte,Gazipaşa Havalimanı'nın da bu ilçemizde oluşu nedeniyle son derece anlamlı. Sayın bakanımıza üniversitemize her zaman verdiği desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.Kendisine minnettarız. Alanya halkımıza da hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah üniversitemiz hızla büyümeye ve kaliteli olarak gelişmeye devam edecek" dedi.