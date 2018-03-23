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ALKÜ ve Bakü Slavyan Üniversitesi'nden işbirliği protokolü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından birincisi düzenlenen ve Bakü Slavyan Üniversitesi ile Alanya Belediyesi’nin de destek verdiği Türkiye-Azerbaycan Çalıştayı için Alanya'ya gelen Bakü Slavyan Üniversitesi öğretim üyeleri, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi ve ALKÜ arasında öğretim üyesi ve öğrenci değişimini içeren işbirliği protokolü imzalandı

ALKÜ ve Bakü Slavyan Üniversitesi'nden işbirliği protokolü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından birincisi düzenlenen ve Bakü Slavyan Üniversitesi ile Alanya Belediyesi’nin de destek verdiği Türkiye-Azerbaycan Çalıştayı için Alanya'ya gelen Bakü Slavyan Üniversitesi öğretim üyeleri, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi ve ALKÜ arasında öğretim üyesi ve öğrenci değişimini içeren işbirliği protokolü imzalandı

23 Mart 2018 Cuma 22:24
ALKÜ ve Bakü Slavyan Üniversitesi'nden işbirliği protokolü
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından birincisi düzenlenen ve Bakü Slavyan Üniversitesi ile Alanya Belediyesi’nin de destek verdiği Türkiye-Azerbaycan Çalıştayı için Alanya'ya gelen Bakü Slavyan Üniversitesi öğretim üyeleri, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi ve ALKÜ arasında öğretim üyesi ve öğrenci değişimini içeren işbirliği protokolü imzalandı. Dün son bulan çalıştayın ardından Bakü Slavyan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Telman Cafarov, Azerbaycan ATV Televizyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Etibar Babayev, ALKÜ TÖMER Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Uysal, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'i ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Uysal, Bakü Slavyan Üniversitesi ile öğretim üyesi ve öğrenci değişim programı için işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜAlanya Belediyesi
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