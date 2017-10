ALKÜ ve AKPAB işbirliği yapacak

TURİZM şehri olan Alanya’ya kalifiye elamalar kazandırarak bilimsel ve yenilikçi vizyonu ile Alanya’nın turizmine ivme kazandırmak amacıyla bu yıl 50 öğrencisiyle eğitim-öğretim hayatına merhaba diyen ALKÜ Turizm Fakültesi öncülüğünde, ALKÜ ile AKBAP arasında eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma ile ilgili diğer alanlarda işbirliği protokolü imzalandı. Kestel Yerleşkesi'nde bulunan rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine ev sahibi Rektör Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın yanı sıra, AKPAB Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budak ile AKPAB Yönetim Kurulu Üyeleri, ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kantarcı ile öğretim üyeleri katıldılar. ALKÜ Turizm Fakültesi başta olmak üzere turizm eğitimi veren birimlerde, eğitim-öğretim ile ilgili olarak, araştırma, uygulama, inceleme, proje geliştirme, staj, seminer verme, ortak faaliyetler yürütme konularında işbirliği tesis etmek ve var olan işbirliklerini geliştirmek amacıyla imzalanan protokol ile öğrencilerin daha bilimsel ve kapsamlı eğitim almaları hedefleniyor.

'TURİZM ÖĞRENCİLERİ ALANYA’YI TERCİH EDİYOR'

İmzalanan protokol ile öğrencilerin alanlarında staj ve işbaşı eğitimlerini, seminer ve kurs gibi eğitim-öğretim faaliyetlerini daha kapsamlı alabileceklerini ifade eden Rektör Pınarbaşı, turizmin önemli şehirlerinden biri olan Alanya’da iyi eğitim ve yüksek sektörel imkânlara sahip olacaklarının bilinciyle öğrencilerin ALKÜ Turizm Fakültesi’ni tercih ettiklerini dile getirdi. Rektör Pınarbaşı konuşmasının devamında, “Alacakları bilimsel eğitimin yanı sıra yürütülecek olan ortak çalışmalar ile madalyalı, konusunda uzman aşçıların bilgi ve deneyimlerinden de faydalanabilecek olan Turizm Fakültesi öğrencilerimiz ile öne çıkan üniversitelerden biri olmak istiyoruz.” dedi.

'HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Alanya’ya açılan Turizm Fakültesi'ne her türlü konuda destekte bulunmanın kendilerinin öncelikli görevlerinden biri olarak gördüklerini belirten AKPAB Başkanı Budak, “Bizler üniversitemiz ve fakültemize için üzerimize düşen her türlü yardım ve işbirliği konusunda hazırız” diye konuştu. Öğrencilere yıl sonunda staj imkânı sunacaklarını da ifade eden Budak, Turizm Fakültesi öğrencilerinin hem yazın çalışarak para kazanabileceklerini, hem de mezun olduklarında da iş bulma konusunda sıkıntı çekmeyeceklerinin altını çizdi.

PROTOKOL İLE ÖĞRENCİLERE DAHA FAZLA İMKÂN

İmza töreninde işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kantarcı da “Öğrencilerimiz bu protokol ile daha fazla imkâna sahip olacak. AKPAB ile geliştireceğimiz projeler ile güçlü işbirliklerine imza atacağımıza inanıyorum. Başta Pınarbaşı olmak üzere Budak'a desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. İmza töreninin ardından Budak, Pınarbaşı ile Kantarcı’ya şeflik rozeti verdi