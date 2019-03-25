ALKÜ ve AHEP fuarda

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı himayelerinde, Antalya OSB ana sponsorluğunda, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ev sahipliği ve koordinatörlüğünde, Akdeniz Bölgesi'ndeki sekiz üniversitenin ortaklığı ile (Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya AKEV Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi) gerçekleşen Bölgesel Kariyer Fuarı, üniversite öğrencileri ile özel sektör ve kamu kurumlarını bir araya getirdi.

YOĞUN İLGİ

Öğrencilerin, Antalya OSB Müdürlüğü standına yoğun ilgi gösterdiği fuarda, yaklaşık bin öğrencinin CV'si kayıt altına alındı. 2015 yılından bu yana İŞKUR hizmet noktası olarak hizmet veren Antalya OSB Bölge Müdürlüğü, kayıt altına aldığı öğrenci CV'lerini Bölge firmaları ile eşleştirilerek hem mezun öğrencilerin istihdam edilmesine hem de firmaların nitelikli eleman ihtiyacına katkı sağlayacak. İş başvurusunda bulunan uygun adayları, firmaların açık pozisyonlarına yönlendiren Bölge Müdürlüğü, öğrenciler ile Bölge firmaları arasında da köprü vazifesi görecek.

BAŞKAN BAHAR'DAN TEŞEKKÜR

Fuarın hem gençlere hem de Bölge firmalarına çok önemli bir kaynak sağladığını belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Kayıt altına aldığımız CV'ler sanayicilerimizden gelen taleplere göre değerlendirilir ve uygun adaylar firmalara yönlendirilir. Bu uygulama ile bugüne kadar çok sayıda kardeşimizin istihdam edilmesine, firmalarımızın da nitelikli iş gücü ile buluşmasına vesile olduk. Öğrenci kardeşlerimiz için daha fazla çaba sarf edip, bu değerleri bölgemize ve firmalarımıza kazandırmayı arzuluyoruz" dedi.