ALKÜ uzmanı açıkladı! İşte hacamat hakkında merak edilenler

5 bin yıllık tarihi olan "hacamat ve sülük tedavisine“ yerli vatandaşların yanı sıra Rus ve Avrupalılar da yoğun ilgi gösteriyor. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Sarıkan, Mahmutlar Semt Polikliniği’nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarını başarılı bir şekilde yaptıklarını, birçok hastalığın tedavisinde olumlu yanıt aldıklarını ifade etti.

Geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yönetiminin yasal dayanağı var mı?

“27 Ekim 2014 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğine göre bu uygulamalar yapılmaktadır.

Kupa terapisi hacamatı nedir?

Kupa terapisi bölgesel alanda kanlanmayı arttırmak amaçlı yapılan bir işlemdir. Bu alanda küçük çizgiler arttırarak kan alma işlemi yapılmaktadır. Bu küçük cerrahi işleme yaş kupa veya hacamat denilmektedir.

Kaç çeşit kupa hacamatı tedavisi vardır?

Kupa terapisi 2 çeşittir. Yaş kupa ve kuru terapisi olarak uygulanmaktadır. Çizik atılmadan (kan almadan) uygulanan işleme kuru kupa denirken kan alma işlemi yapılarak uygulanan cerrahi işlemede yaş kupa (hacamat) demekteyiz.

Hacamat kimlere yapılmaz?

Hacamat öncesi öncelikle bir diyet uygulaması var. 1 gün öncesinde hayvansal gıdalar kesilmekte, ağır egzersizleri de önermemekteyiz. Hacamat sonrası da 1 gün boyunca uygulanan diyetimize devam ediyoruz. Hacamat tedavisini bir hekim olarak 2 yaş altına ve 70 yaş üzerine uygun görmemekteyiz. Kalp hastası ve hemoglobin değeri 9.5 ‘in altında olanlara da hacamat tedavisi uygulanmamaktadır. Kanama bozukluğu olan hastalara, kanamayı arttırıcı ilaç kullananlara, hacamata karşı korkusu olanlara da bu tedavi yöntemini uygun görmemekteyiz.

Hacamat hangi hastalara uygulanır?

Hastalığı olan hastalarımızın yanı sıra hiçbir hastalığı olmayan bireylere de bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamaktayız.

Rus ve Avrupalıların ilgisi oldukça yoğun

Vatandaşlarımızın ilgisinden oldukça memnunuz. Randevularımız şimdiden dolu. Yabancı hastalarımız da tedavi merkezimizde uyguladığımız hacamat ve sülük tedavisine yoğun ilgi göstermektedir. Özellikle Rus ve Avrupalılar bu konuda daha bilgililer. Onlardan bu doğrultuda taleplerimiz giderek artmaktadır.

Sülük tedavisinin faydaları nelerdir?

Sülük tedavisinde kan alma işleminden çok salgıladığı enzimler bizim için çok önemlidir. Bu enzimler analjezik ve antienflamatuar madde içeren enzimler, kan akımı arttıran enzimler, trombosit fonksiyonlarını inhibe eden enzimler, antibiyotik etkisi olan enzimler yer almaktadır. Bize başvuran hastalarımızın daha çok varis şikayeti var. Dolaşım sıkıntısı olan hastalarımızın tedavisinde de sülük tedavisini başarılı bir şekilde uygulamaktayız.“ diye konuştu.